गज़ा युद्ध के बाद मानसिक बीमारी से परेशान इजरायली सैनिक, खुदकुशी की बढ़ी घटनाएँ

Israel News: गज़ा युद्ध से लौटकर आए इजरायली सैनिक गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, इनमें से कई खुदकुशी कर रहे हैं. इन घटनाओं को देखते हुए इजरायली रक्षा मंत्रालय जांच का आदेश दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Dec 07, 2025, 11:48 AM IST

गज़ा युद्ध के बाद मानसिक बीमारी से परेशान इजरायली सैनिक, खुदकुशी की बढ़ी घटनाएँ

Israel News: गज़ा में लगातार दो वर्षों तक नरसंहार करने के बाद इजरायली सैनिक मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और खुदकुशी कर रहे हैं. इस घटना में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है. इजरायली मीडिया के मुताबिक गज़ा में दो वर्षों तक लगातार सैन्य अभियान चलाने की वजह से इजरायली सैनिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. 

इजरायली सैनिकों के बीच बढ़ते खुदकुशी की घटनाओं की वजह से इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों में गहरी चिंता बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के मेडिकल और मनोवैज्ञानिक विभाग ने हाल के महीनों में कई ऐसे मामले रिकॉर्ड किए हैं जिनमें मिलिट्री के लोग गंभीर मानसिक तनाव, युद्ध की जगहों से ट्रॉमा और लगातार फ्रंट लाइन पर रहने की थकान जैसी वजहों से प्रभावित हुए हैं.

इन गंभीर बीमारियों के ग्रसित इजरायली सैनिक खुदकुशी भी कर ले रहे हैं. वहीं, कई सैनिक स्पेशल साइकेट्रिक केयर सेंटर में इलाज करा रहे हैं. इजरायली आर्मी (IDF) के एक जिम्मेदार सोर्स ने कहा कि युद्ध के मैदान में मौजूद कई लोग पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और दूसरी साइकोलॉजिकल दिक्कतों से जूझ रहे हैं.

इन मामले की गंभीरता को देखते हुए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम को और बढ़ाया जा रहा है. साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि युद्ध में शामिल किसी भी आर्मी या ग्रुप में इस तरह की स्थिति आम है, और ऐसे हालात में पीड़ितों को समय पर मदद, सही माहौल और प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है.

इन मामलों पर इजराइली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह समस्या का असली कारण जानने के लिए जांच कर रहा है. इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर देकर कहा कि इजरायली सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना संगठन की प्राथमिकता है.

गौरतलब है कि इजरायली सैनिकों ने गज़ा में लगातार दो सालों तक फिलिस्तीनियों का खून बहाया है. साथ ही इजरायली सैनिकों ने गज़ा में युद्ध अपराध करते हुए वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए, जिसके बाद दुनिया भर में इजरायल की मजलूम होने की बनावटी क्षवी ध्वस्त हो गई. यही कारण है कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय पटल पर अकेला पड़ता जा रहा है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

israel news

