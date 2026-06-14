इजरायली हमलों में ग़ज़ा बना मलबों का ढेर

जंग का असर सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग़ज़ा का बुनियादी ढांचा भी भारी तबाही का शिकार हुआ है. रिपोर्टों के मुताबिक, 76 फीसदी से 92 फीसदी तक मकान और रेजिडेंशियल यूनिट्स क्षतिग्रस्त हो गई या पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. करीब 3 लाख 70 हजार से ज्यादा घर किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं. इमारतों की बात करें तो ग़ज़ा शहर में 81 से 83 फीसदी तक ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं. पूरे ग़ज़ा क्षेत्र में 60 से 80 फीसदी से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है.