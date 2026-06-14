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ग़ज़ा के बाद लेबनान पर कहर! इजरायली हमलों में हजारों मौतें, लाखों बेघर; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश

Genocide from Gaza to Lebanon: ग़ज़ा के बाद इजरायल ने अब लेबनान में बेगुनाहों का कत्लेआम शुरू कर दिया है. 14 जून को बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इजरायली हमलों में तीन लोगों की मौत और सात के घायल होने के बीच लेबनान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है. एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि ग़ज़ा की तरह लेबनान में भी मानवीय संकट पैदा हो सकता है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:18 PM IST
ग़ज़ा के बाद लेबनान पर कहर! इजरायली हमलों में हजारों मौतें, लाखों बेघर; आंकड़े जान उड़ जाएंगे होश
Image Credit: ग़ज़ा के बाद इजरायल, लेबनान में कर रहा है कत्लेआम (PC-UNHRC)

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