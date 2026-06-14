राज्य चुनें
Lebanon Crisis: इजरायल ने इतवार (14 जून) को लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला किया. बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हुए इजरायली हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. नेतन्याहू सरकार की हठधर्मिता की वजह से ईरान-अमेरिका शांतिवार्ता अधर में लटक गई है, और मिडिल ईस्ट में एक बार जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है.
लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक, इतवार को इजरायल ने राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए. इन हमलों में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई. वहीं, लेबनान की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि बेरूत के दहिया क्षेत्र में हुए हमलों में सात लोग घायल हो गए हैं.
लेबनान में IDF ने हजारों को उतारा मौत के घाट
इजरायल और लेबनान के बीच जारी जंग का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. इजरायली फौज के इस कार्रवाई की तुलना मानवाधिकार संगठनों और एक्सपर्ट्स ने ग़ज़ा में किए जा रहे नरसंहार से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसको लेकर व्यापक स्तर पर बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स ने फिलिस्तीन के बाद लेबनान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यहूदी फौज पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगा रहे हैं.
आंकड़ों पर नजर डालें तो इजरायली हमलों में लेबनान में मारे गए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2 मार्च से 13 जून के बीच इजरायली हमलों में कम से कम 3,756 लोगों की मौत हो चुकी है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, इजरायली हमलों में अब तक 11,632 लोग घायल हो चुके हैं. घायलों में ज्यादातर औरतें, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं. लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों की वजह से देश के कई इलाकों में मानवीय स्थिति गंभीर होती जा रही है. अस्पतालों और राहत सेवाओं पर भी भारी दबाव पड़ रहा है.
इजरायली हमलों से बचने के लिए 12 लाख लोगों ने किया विस्थापन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली हमलों की वजह से लेबनान की राजधानी बेरूत समेत देश के दूसरे हिस्सों में हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं. हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि देश की बड़ी आबादी को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. रिपोर्टों के मुताबिक, जून 2026 तक इजरायली हमलों और फौजियों कार्रवाई की वजह से 10 से लेकर 12 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है. यह संख्या लेबनान की कुल आबादी का लगभग 20 फीसदी मानी जा रही है.
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA), अंतरराष्ट्रीय राहत समिति, अल जज़ीरा और मानवाधिकार संगठनों की अलग-अलग रिपोर्टों में भी 10 लाख से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने का दावा किया गया है. मार्च 2026 से इजरायली हमला बढ़ने की वजह से विस्थापन की रफ्तार भी बढ़ी है. दक्षिणी लेबनान, नबातिएह, बेकाह घाटी और दक्षिणी इलाके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. कई परिवारों को एक बार नहीं, बल्कि कई बार अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है.
घर और इमरातों पर हमले से लाखों लेबनानी हुए बेघर
नेतन्याहू सरकार के हिंसात्मक नीति, सीमा विस्तार बढ़ाने की मंशा से इंसानी जानों के साथ-साथ अरबों डॉलर की संपत्ति तबाह हो चुकी है. अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, साउथ लेबनान में 36,000 से लेकर 62,000 तक मकान और रेजिडेंशियल यूनिट्स या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं या पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. वहीं, साल 2023 से 2026 के बीच हुए कुल नुकसान का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है.
रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना ने कई गांवों और कस्बों में बुलडोजर, खतरनाक बमों से हमला कर बड़ी संख्या में मकानों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है. प्रभावित ढांचों में स्कूल, मस्जिदें, कृषि फार्म और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं भी शामिल हैं. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य संस्थाओं ने भी लेबनान में 10,000 से ज्यादा ढांचों को तबाह होने का दावा किया है.
मानवाधिकार संगठनों ने लेबनान की तुलना ग़ज़ा से की है. 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इजरायली हमलों के बाद ग़ज़ा पट्टी दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है. लगातार हमलों, विस्थापन और बुनियादी ढांचे की तबाही ने इस छोटे से इलाके को गहरे संकट में धकेल दिया है.
इजरायली हमले में ग़ज़ा में कितने लोगों की हुई मौत?
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, जून 2026 तक इजरायली हमलों में 72 हजार से 73 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 73,001 तक पहुंच गई है, जबकि 1,73,246 लोग घायल हुए हैं. UNICEF की रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा में 50 हजार से ज्यादा बच्चे या तो मार दिए या फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.
अक्टूबर 2025 में हुए सीजफारय के बाद भी हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी. रिपोर्टों के मुताबिक, सीजफायर लागू होने के बाद भी लगभग एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं. कुछ स्वतंत्र अध्ययनों और शोधों में मौतों की वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा बताई गई है.
प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल "द लैंसेट" के मुताबिक, मलबे के नीचे दबे लोगों और अप्रत्यक्ष वजहों से हुई मौतों को शामिल किया जाए तो मृतकों की संख्या 75 हजार से ज्यादा हो सकती है. इसी तरह यूनाइटेड नेशन और कई अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिये जारी आंकड़ों को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं.
इजरायली हमलों में ग़ज़ा बना मलबों का ढेर
जंग का असर सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग़ज़ा का बुनियादी ढांचा भी भारी तबाही का शिकार हुआ है. रिपोर्टों के मुताबिक, 76 फीसदी से 92 फीसदी तक मकान और रेजिडेंशियल यूनिट्स क्षतिग्रस्त हो गई या पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. करीब 3 लाख 70 हजार से ज्यादा घर किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं. इमारतों की बात करें तो ग़ज़ा शहर में 81 से 83 फीसदी तक ढांचे क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं. पूरे ग़ज़ा क्षेत्र में 60 से 80 फीसदी से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है.
ग़ज़ा में हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन
इसके अलावा स्कूलों, अस्पतालों, वॉटर सप्लाई और सीवरेज व्यवस्था, सड़कों, कृषि भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है. वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की अप्रैल 2026 की जॉइंट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा में भौतिक क्षति का अनुमान 35 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है. एक्सपर्टस् का कहना है कि ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए 70 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जरुरत होगी. यह पैसा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए जरूरी मानी जा रही है.
जंग की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं. अनुमान है कि ग़ज़ा की कुल 21 लाख से 23 लाख आबादी में से 19 लाख से ज्यादा लोग कम से कम एक बार या कई बार विस्थापित हुए हैं. यह दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक माना जा रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक 60 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अपना घर खो दिया है. लाखों लोग आज भी अस्थायी तंबुओं, राहत शिविरों या क्षतिग्रस्त इमारतों में रहने को मजबूर हैं.