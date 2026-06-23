नेतन्याहू की गिर रही है लोकप्रियता

सर्वे में यह भी कहा गया है कि इस घटनाक्रम का असर नेतन्याहू की लोकप्रियता पर पड़ा है. जून में उनकी लोकप्रियता घटकर करीब 29 फीसदी तक पहुंचने का दावा किया गया है. माना जा रहा है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक फैसलों को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ा है, जिसका असर उनकी जनस्वीकृति पर दिखाई दे रहा है. यानी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में नेतन्याहू की करारी हार की तरफ इशारा कर रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही है. उनका कहना है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और घरेलू राजनीतिक असंतोष का असर जनता के रुख पर दिखाई दे रहा है.