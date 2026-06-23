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Iran Israel War: ईरान और इजरायल-अमेरिका गठबंधन के बीच संघर्ष लगातार 40 दिनों तक चला, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई. इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ-साथ देश के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सीनियर सैन्य अधिकारी भी शहीद हो गए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इस नुकसान के बाद अमेरिका ने तेहरान से युद्धविराम का अनुरोध किया. इसके बाद युद्धविराम समझौता हुआ और अब एक व्यापक समझौते के लिए बातचीत चल रही है.
इस बीच, लोग यह तय करने के लिए युद्ध के नतीजों का आकलन कर रहे हैं कि कौन जीता और कौन हारा; इस मामले पर किए गए एक सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं. इजरायल में हुए एक नए सर्वे में ईरान को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं. सर्वे के मुताबिक, करीब 92 फीसदी इजरायली नागरिकों का मानना है कि ईरान के साथ हालिया संघर्ष और अमेरिका-ईरान समझौते के बाद ईरान मजबूत स्थिति में उभरा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी समर्थकों में भी लगभग 93.1 फीसदी लोगों की यही राय है.
नेतन्याहू की गिर रही है लोकप्रियता
सर्वे में यह भी कहा गया है कि इस घटनाक्रम का असर नेतन्याहू की लोकप्रियता पर पड़ा है. जून में उनकी लोकप्रियता घटकर करीब 29 फीसदी तक पहुंचने का दावा किया गया है. माना जा रहा है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक फैसलों को लेकर जनता के बीच असंतोष बढ़ा है, जिसका असर उनकी जनस्वीकृति पर दिखाई दे रहा है. यानी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में नेतन्याहू की करारी हार की तरफ इशारा कर रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता पिछले कुछ समय से लगातार गिर रही है. उनका कहना है कि हालिया युद्ध, सुरक्षा चुनौतियों और घरेलू राजनीतिक असंतोष का असर जनता के रुख पर दिखाई दे रहा है.