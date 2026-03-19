इसराइल के 'सैमसन पॉलिसी' से बंद हो जाएगा आपका चूल्हा- चौका; थम जाएगी दुनिया की रफ़्तार

ईरान लगतार इसराइल और अमेरिका के मित्र देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. जंग रुकने या धीमा पड़ने के बजाये और तीव्र गति से बढती जा रही है. इस्राइल ईरान के हमलों में तबाह होता जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल के पास अब ईरान के खिलाफ अंतिम हथियार क्या है? इज़राइल की एक बेहद ख़ुफ़िया पॉलिसी है, सैमसन पॉलिसी है, जो किसी जंग में अंतिम विकल्प के तौर पर Nuclear Weapons के इस्तेमाल का इस्तेमाल करने की छूट देती है. आसान लफ्जों में कहें तो ये Israel का आख़री हथियार या आख़री रास्ते की पॉलिसी है.

सैमसन पॉलिसी मतलब ऐटमी जंग

इसका बुनियादी मतलब ये है के अगर इज़राइल को ये ख़तरा पैदा हो जाए के अब उसकी तबाही को रोकना मुश्किल है, यानी उसके वजूद को खतरा पैदा होता है तो वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ खत्म करने के लिए अपनी तमाम ताक़त का इस्तेमाल करेगा यानी Nuclear Weapon का भी इस्तेमाल कर सकता है. ये बेहद ख़तरनाक और डरावना रास्ता है.

सैमसन पॉलिसी 1991 में सीमोर हर्श का ख़ुलासा

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Samson Policy की बात सबसे पहले 1991 में सामने आइ थी, जब एक Investigative Journalist सीमोर हर्श ने अपनी किताब The Samson Option में इसके बारे में लिखा था.

सीमोर हर्श एक रसूख़दार और निडर Investigative Journalists में शुमार किए जाते हैं. उन्होंने कई दहाइयों तक अमेरिकी खुफिया Agencies और फ़ौजी हिकमत-ए-अमली के बड़े राज़ फ़ाश किए हैं.

सिमोर हर्श ने तफ़सील से बताया कि इज़राइल ने किस तरह खामोशी से फ्रांस की मदद और अमेरिका की खामोश रज़ामंदी से डिमोना में अपने Nuclear Weapon तैयार किए हैं. इसी डिमोना Nuclear facility के बारे में Russian intelligence ने बताया था कि ईरानी हमले में इसे निशाना बनाया गया है.

सिमोर हर्श ने पहली बार अपनी किताब 'The Samson Option' में publicly ये बताया कि इज़राइल की हिकमत-ए-अमली ये है कि अगर मुल्क के वजूद पर कोई बड़ा खतरा मंडराया, तो वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है. चाहे इसमें वो खुद भी क्यों ना तबाह हो जाए. इस किताब के बाद पहली बार Israel और Samson Policy के बारे में दुनिया को पता चला था.

अब आपको बताते है के ये Samson Policy आई कहां से? ये नाम बाइबल के एक किरदार सैमसन से लिया गया है. Bible में ज़िक्र है के जब सैमसन को उनके दुश्मनों ने कैद कर लिया तो उन्होंने अपनी बची हुई ताकत से इमारत के उन खंभों को गिरा दिया जिससे उन्हें बांधा गया था. इससे पूरी इमारत ढह गई और सैमसन खुद तो मरे ही, लेकिन उनके साथ उनके हजारों दुश्मन भी मारे गए. ये ही है Israel की Samson policy मतलब, अगर मैं मरूँगा, तो सबको साथ लेकर मरुंगा.



पार्स गैस फ़ील्ड हमला- दुनिया की तबाही का ट्रेलर

ईरान के पार्स गैस फ़ील्ड पर हमला पूरी दुनिया की तबाही का ट्रेलर था, क्योंकि Israel ये जानता था के ईरान पलट कर मिडल ईस्ट की Refineries और गैस फ़ील्ड पर हमला ज़रूर करेगा और वो ही हुआ. इस वक्त पूरी दुनिया Oil, गैस और एनर्जी Crisis से गुजर रही है. क़ीमतें आसमान छू रही है. सप्लाई ठप है लेकिन Israel को किसी की फ़िक्र नहीं है ना दोस्त की ना दुश्मन की.

Israel दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है

Israel पूरी दुनिया को blackmail करना चाहता है कि हमारे साथ आओ नहीं तो ये आग बिना लड़े भी तुम्हें झुलसा देगी. सैमसन पॉलिसी का मकसद दुश्मनों के दिल में यही खौफ पैदा करना है के इज़राइल को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश का अंजाम पूरी दुनिया या कम से कम पूरे Region की तबाही की सूरत में निकलेगा. ये एक तरह की Massive Retaliation की strategy है.

ये जंग अब ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है. इज़रायल की सैमसन पॉलिसी यानी हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया है. अगर गल्फ़ के ये एनर्जी हब इसी तरह जलते रहे, तो याद रखिएगा, इसकी तपिश सिर्फ सरहदों तक नहीं रहेगी, बल्कि आपके घर के चूल्हे और गाड़ी के पहियों तक पहुंचेगी. अब सवाल इज़रायल या ईरान की जीत का नहीं, बल्कि इंसानियत के बचने का है. क्या दुनिया इस ख़ुदकुश तमाशे को रोक पाएगी या फिर हम सब इस आग की नज़्र जाएंगे. फैसला वक्त के हाथ में है.

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