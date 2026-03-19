Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3146976
Zee SalaamMuslim Worldइसराइल के सैमसन पॉलिसी से बंद हो जाएगा आपका चूल्हा- चौका; थम जाएगी दुनिया की रफ़्तार

इसराइल के 'सैमसन पॉलिसी' से बंद हो जाएगा आपका चूल्हा- चौका; थम जाएगी दुनिया की रफ़्तार

Iran Israel War: क्या है वो आख़री हथियार जो जंग में Israel ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो ईरान के साथ-साथ पूरे Middle East को तबाह कर देगा? या उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक इरादे हैं Israel के? लेकिन वो इरादा है क्या? इज़राइल की एक बेहद ख़ुफ़िया पॉलिसी है, सैमसन पॉलिसी, जिसे वो Samson Option भी कहते हैं. उनकी ये खुफिया फौजी Strategy है, जो Nuclear Weapons के इस्तेमाल से जुड़ी है. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Hussain Tabish|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:37 PM IST

Trending Photos

AI Image
AI Image

ईरान लगतार इसराइल और अमेरिका के मित्र देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. जंग रुकने या धीमा पड़ने के बजाये और तीव्र गति से बढती जा रही है. इस्राइल ईरान के हमलों में तबाह होता जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इसराइल के पास अब ईरान के खिलाफ अंतिम हथियार क्या है? इज़राइल की एक बेहद ख़ुफ़िया पॉलिसी है, सैमसन पॉलिसी है, जो किसी जंग में अंतिम विकल्प के तौर पर  Nuclear Weapons के इस्तेमाल का इस्तेमाल करने की छूट देती है.  आसान लफ्जों में कहें तो ये Israel का आख़री हथियार या आख़री रास्ते की पॉलिसी है.

सैमसन पॉलिसी मतलब ऐटमी जंग
इसका बुनियादी मतलब ये है के अगर इज़राइल को ये ख़तरा पैदा हो जाए के अब उसकी तबाही को रोकना मुश्किल है, यानी उसके वजूद को खतरा पैदा होता है तो वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ खत्म करने के लिए अपनी तमाम ताक़त का इस्तेमाल करेगा यानी Nuclear Weapon का भी इस्तेमाल कर सकता है. ये बेहद ख़तरनाक और डरावना रास्ता है. 

सैमसन पॉलिसी 1991 में सीमोर हर्श का ख़ुलासा 

Add Zee News as a Preferred Source

Samson Policy की बात सबसे पहले 1991 में सामने आइ थी, जब एक Investigative Journalist सीमोर हर्श ने अपनी किताब The Samson Option में इसके बारे में लिखा था.
सीमोर हर्श एक रसूख़दार और निडर Investigative Journalists में शुमार किए जाते हैं. उन्होंने कई दहाइयों तक अमेरिकी खुफिया Agencies और फ़ौजी हिकमत-ए-अमली के बड़े राज़ फ़ाश किए हैं.

सिमोर हर्श ने तफ़सील से बताया कि इज़राइल ने किस तरह खामोशी से फ्रांस की मदद और अमेरिका की खामोश रज़ामंदी से डिमोना में अपने Nuclear Weapon तैयार किए हैं. इसी डिमोना Nuclear facility के बारे में Russian intelligence ने बताया था कि ईरानी हमले में इसे निशाना बनाया गया है.

सिमोर हर्श ने पहली बार अपनी किताब 'The Samson Option' में publicly ये बताया कि इज़राइल की हिकमत-ए-अमली ये है कि अगर मुल्क के वजूद पर कोई बड़ा खतरा मंडराया, तो वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है. चाहे इसमें वो खुद भी क्यों ना तबाह हो जाए. इस किताब के बाद पहली बार Israel और Samson Policy के बारे में दुनिया को पता चला था.

अब आपको बताते है के ये Samson Policy आई कहां से? ये नाम बाइबल के एक किरदार सैमसन से लिया गया है. Bible में ज़िक्र है के जब सैमसन को उनके दुश्मनों ने कैद कर लिया तो उन्होंने अपनी बची हुई ताकत से इमारत के उन खंभों को गिरा दिया जिससे उन्हें बांधा गया था. इससे पूरी इमारत  ढह गई और सैमसन खुद तो मरे ही, लेकिन उनके साथ उनके हजारों दुश्मन भी मारे गए. ये ही है Israel की Samson policy मतलब, अगर मैं मरूँगा, तो सबको साथ लेकर मरुंगा. 

 
पार्स गैस फ़ील्ड हमला- दुनिया की तबाही का ट्रेलर
ईरान के पार्स गैस फ़ील्ड पर हमला पूरी दुनिया की तबाही का ट्रेलर था, क्योंकि Israel ये जानता था के ईरान पलट कर मिडल ईस्ट की Refineries और गैस फ़ील्ड पर हमला ज़रूर करेगा और वो ही हुआ. इस वक्त पूरी दुनिया Oil, गैस और एनर्जी Crisis से गुजर रही है. क़ीमतें आसमान छू रही है. सप्लाई ठप है लेकिन Israel को किसी की फ़िक्र नहीं है ना दोस्त की ना दुश्मन की. 

Israel दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है
Israel पूरी दुनिया को blackmail करना चाहता है कि हमारे साथ आओ नहीं तो ये आग बिना लड़े भी तुम्हें झुलसा देगी. सैमसन पॉलिसी का मकसद दुश्मनों के दिल में यही खौफ पैदा करना है के इज़राइल को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश का अंजाम पूरी दुनिया या कम से कम पूरे Region की तबाही की सूरत में निकलेगा.  ये एक तरह की Massive Retaliation की strategy है. 

ये जंग अब ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुकी है. इज़रायल की सैमसन पॉलिसी यानी हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे ने पूरी दुनिया को बंधक बना लिया है. अगर गल्फ़ के ये एनर्जी हब इसी तरह जलते रहे, तो याद रखिएगा, इसकी तपिश सिर्फ सरहदों तक नहीं रहेगी, बल्कि आपके घर के चूल्हे और गाड़ी के पहियों तक पहुंचेगी. अब सवाल इज़रायल या ईरान की जीत का नहीं, बल्कि इंसानियत के बचने का है. क्या दुनिया इस ख़ुदकुश तमाशे को रोक पाएगी या फिर हम सब इस आग की नज़्र जाएंगे. फैसला वक्त के हाथ में है.

इसे भी पढ़ें: अली लारीजानी के इंतकाम में पागल हो चुका है ईरान; मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है जंग को रोकना

इसे भी पढ़ें: Joseph Kent letter: ईरान जंग पर ट्रम्प के अपने ने ही US को कर दिया नंगा; पढ़ें, Joseph Kent की चिट्ठी

About the Author
author img
Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

TAGS

Samson Policyiran israel wariran us warIsrael Use Nuclear WeaponsThe Samson Option

Trending news

Samson Policy
इस्राइल के सैमसन पॉलिसी से बंद हो जाएगा आपका चूल्हा-चौका; थम जाएगी दुनिया की रफ़्तार
Eid 2026
भारत में नहीं दिखा चाँद, UP में कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग
delhi riots 2020
Umar Khalid पर UN की रिपोर्ट से हड़कंप,हिरासत को बताया मनमाना; सरकार ने साधी चुप्पी!
iran us war
अली लारीजानी के इंतकाम में पागल हो चुका है ईरान; अमेरिका के लिए भी रोकना मुश्किल!
Delhi news
ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी; HC ने दिल्ली पुलिस से जो कहा, वो आप भी पढ़ें...
Eid ul Fitr 2026
शरीयत से साइंस तक; एक चांद पर क्यों अलग-अलग दिन होती है भारत और सऊदी में ईद?
Joseph Kent
ईरान जंग पर ट्रम्प के अपने ने ही US को कर दिया नंगा; पढ़ें, Joseph Kent की चिट्ठी
madhya pradesh news
MP News: हिंदू संगठनों की तरह भोपाल में उठी रमजान-ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील
madhya pradesh news
ईद से पहले भोपाल नगर निगम का "तुगलकी फरमान"; सनातनी खुश, परेशान हुए मुसलमान!
Ajmer Sharif Dargah News
अजमेर शरीफ में गूंजी अमन की दुआ, विदेशी वफ्द ने जंग खत्म होने की मांगी दुआ