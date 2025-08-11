तुर्की में फिर लौटीं डरावनी यादें; इस्तांबुल से इजमिर तक कांपी धरती, वीडियो वायरल
Turkey Earthquake Video: तुर्की के बालिकेसिर में इतवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक बुज़ुर्ग की मौत और 29 से ज्यादा घायल हो गए. 15 से ज्यादा इमारतें ढह गईं. इस आपदा से 2023 के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं. सोशल मीडिया हादसे की कई वीडियो वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:23 AM IST

तुर्की में भूकंप के बाद भयावह मंजर
तुर्की में भूकंप के बाद भयावह मंजर

Turkey Earthquake News: तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बालिकेसिर में इतवार (10 अगस्त) को शाम 7:53 बजे स्थानीय समयानुसार 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. भूकंप के झटके इस्तांबुल, इजमिर और आसपास के कई प्रांतों में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई.

तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी (AFAD) के मुताबिक, भूकंप का एपिसेंटर सिंदिरगी जिला रहा और यह मरमारा सागर के दक्षिण में स्थित बालिकेसिर क्षेत्र में केंद्रित था. झटकों के तुरंत बाद आपातकालीन टीमों को तेजी से राहत और बचाव के लिए भेजा गया. भूकंप के झटकों के बाद लोग सहम गए. इससे पहले तुर्की में 6 फरवरी 2023 को कहरामनमरास में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 थी. इसमें 56,697 लोगों की मौत हो गई थी. 

15 से ज्यादा इमारतें ढहीं 

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी कि इस आपदा में 81 साल के एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई, जिन्हें पहले आपातकालीन टीमों ने बचाया लिया था. हालांकि, बाद में उनकी मौत हो गई. इस भूकंप में 29 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं और 15 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं. 

जान बचाकर घरों से बाहर भागे लोग

तुर्की मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज में बालिकेसिर और इजमिर में भूकंप के दौरान और बाद की स्थिति दिखाई गई, जहां लोग डर से घरों से बाहर निकल आए और ढही हुई इमारतों से मलबा हटाने में मदद करते नजर आए. इजमिर में कई इलाकों में घबराहट और अपनी जान बचाकर भागते हुए लम्हें भी कैमरे में कैद हो गए. 

गृह मंत्री ने बताया कि AFAD और अन्य संबंधित संस्थाओं ने तुरंत जमीनी निरीक्षण शुरू कर दिया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा, "अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीमें मुस्तैदी से हर क्षेत्र में तैनात हैं." AFAD ने आशंका जताई है कि भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स (भूकंप के छोटे झटके) आ सकते हैं, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

2023 में भूकंप से हुई थी हजारों की मौत

बता दें, इससे पहले 6 फरवरी 2023 को तुर्की के कहरामनमरास में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसका केंद्र एकिनोजु में था. इसके बाद 7.5 तीव्रता का एक और झटका आया. इस आपदा ने दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी तुर्की के 11 प्रांतों में भारी तबाही मचाई, जिसमें 56 हजार 697 लोग मारे गए और लाखों इमारतें नेस्तानाबूद हो गईं, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हुए. इस भूकंप को तुर्की का सबसे घातक भूकंप माना जाता है, जिसने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया था.

