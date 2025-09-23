Gaza के लिए इटली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, मेलोनी के इस फैसले से नाराज हुए लोग

Italy Protests for Gaza: गज़ा में नरसंहार को रोकने के लिए और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए इटली में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं. इटली के कई शहरों में फिलिस्तीन समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे इटली में बंद का आह्वान किया. इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान 60 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए. वहीं, दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है.

दरअसल, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई यूरोपीयन देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है. बीते सोमवार (22 सितंबर) इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता न देने पर राजधानी रोम समेत कई शहरों में हिंसा भड़क गई. इटली के मजदूरों ने इटली में बंद का आह्वान किया और इटली के बंदरगाह से इजरायल के लिए हथियारों को ले जाने पर रोक लगाने की मांग की.

इटली में हड़ताल और प्रदर्शन की वजह से सार्वजनिक परिवहन और रेलवे, स्कूलों, सार्वजनिक सेवाओं और बंदरगाह प्रभावित रहे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध में इकट्ठा हुए.

इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष देखने को मिला. प्रदर्शनकारी कई जगह कांच तोड़ते दिखे. वहीं, पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारियों पर आंसु गैस के गोले और वाटर केनन का इस्तेमाल कर रहे थे.

इस घटना पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रदर्शनों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि हिंसा से गज़ा में कोई मदद नहीं मिलेगी. गौरतलब है कि इटली भी उन 145 देशों में शामिल है, जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले प्रस्ताव के समर्थन में UN में वोट किया था. हालांकि इटली ने अभी तक फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है. इसीलिए इटली में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं.