Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3089315
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, धमाके से चार डिब्बे पटरी से उतरे

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, धमाके से चार डिब्बे पटरी से उतरे

Jaffar Express Blast: पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस में हुए बम धमाके से ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, एक बलूच सशस्त्र समूह ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 03:19 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, धमाके से चार डिब्बे पटरी से उतरे

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में एक धमका हुआ था और ट्रेन पटरी से उतर गई. एक बलूच सशस्त्र समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जाफर एक्सप्रेस में एक धमाका हुआ, जिससे ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए, अधिकारियों ने बताया, जिसके बाद एक बलूच सशस्त्र संगठन ने हमले की ज़िम्मेदारी ली.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाका आबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ जब पेशावर जाने वाली ट्रेन क्वेटा से सुक्कुर की ओर जा रही थी. एक अधिकारी ने कहा, "धमाके की वजह से ट्रेन की चार बोगियां पटरी से उतर गईं." रिपोर्टिंग के समय तक अधिकारियों ने हताहतों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की थी.
जाफ़र एक्सप्रेस क्वेटा, पंजाब और पेशावर के बीच चलती है, पिछले एक साल में बलूच सशस्त्र समूहों द्वारा बार-बार निशाना बनाया गया है, जो दावा करते हैं कि ट्रेन का इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के सेवारत और रिज़र्व कर्मियों को ले जाने के लिए किया जाता है.

पिछले साल मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के लड़ाकों ने जाफ़र एक्सप्रेस पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया गया था. TBP की रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने बाद में दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए थे. अपहरण के बाद ट्रेन पर कई और हमले हुए और सेवा बार-बार निलंबित की गई. बढ़ते खतरों के जवाब में, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए, जिसमें ट्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सुरक्षा कोच शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG), जिसने मार्च में अपहरण के बाद से ट्रेन को बार-बार निशाना बनाया है, ने नवीनतम हमले की ज़िम्मेदारी ली है. BRG के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि लड़ाकों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया और उसे सुल्तान कोट में रिमोट से विस्फोट किया, जो शिकारपुर और जैकोबाबाद के बीच स्थित एक शहर है, TBP रिपोर्ट में यह बताया गया है. उन्होंने कहा कि ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब पाकिस्तानी सैन्यकर्मी उसमें यात्रा कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि कई लोग मारे गए या घायल हुए और कई डिब्बे पलट गए. पाकिस्तानी अधिकारियों ने हताहतों के दावों की पुष्टि नहीं की है. BRG के बयान में कहा गया है कि समूह ऐसे हमले तब तक जारी रखेगा "जब तक बलूचिस्तान की आज़ादी हासिल नहीं हो जाती. जैसा कि TBP रिपोर्ट में बताया गया है.

 इनपुट- ANI

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsJaffar Express Blast

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, धमाके से चार डिब्बे पटरी से उतरे
Yasin Malik Terror Funding case
यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को 4 हफ्ते दिए
Saudi Arabia Iran Stance
अमेरिका ईरान पर नहीं कर पाएगा हमला! सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने खींच दी लक्ष्मण रेखा
Punjab news
Golden Temple: मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में कूदा पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी
Ajit Pawar
कौन थे अजित पवार? नफरत के दौर में मुसलमानों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने वाले नेता
Ilhan Omar Attacked
US में मुस्लिम सांसद इल्हान पर हुआ हमला, केमिकल अटैक के बाद टाउन हॉल में हड़कंप
Israel Hostages Return
बंधकों की वापसी पूरी, अब गाजा के भविष्य पर टिकी इजरायल की नजर
Assam news
असम में मुसलमानों को निशाना बना रही है सरकार, मुस्लिम सांसद ने किया बड़ा दावा
Trump Iran Tough Stance
‘युद्ध अब नहीं चलेगा’, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दिया बड़ा ऑफर
Ajmer Sharif Dargah News
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मंदिर दावा; मुस्लिम तंजीम ने जज तक पर उठाए सवाल