संसद और 26/11 हमलों के पीछे था मसूद अजहर का हाथ, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा

Pakistan News: पाकिस्तान पर बार-बार आतंकवाद फैलाने और भारत में आतंकवादी हमले करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इन आरोपों से पूरी तरह इनकार करता है. अब प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक सीनियर कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी के वीडियो ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है. संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सीनियर कमांडर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके मुखिया मसूद अजहर ने भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची और उन्हें अंजाम दिया. इसमें 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई आतंकी हमला भी शामिल हैं.

यह खुलासा मसूद इलियास कश्मीरी नाम के जेईएम के सीनियर लीडर ने 6 सितंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए ‘मिशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस’ में किया. कश्मीरी का यह भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने पहली बार जैश के अंदर से ही यह पुख्ता किया है कि अज़हर को पाकिस्तान में ठिकाना मिला और वहीं से उसने भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की योजनाएं बनाई गई थीं.

वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि मसूद इलियास कश्मीरी कहता है कि भारत की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान लौटा और बालाकोट में उसे शरण मिली. यहीं से उसने अपने संगठन के आतंकवादी मिशन को आगे बढ़ाया. उसने अजहर को 'अमीर-उल-मुजाहिदीन' यानी ‘मुसलमान योद्धाओं का प्रमुख’ कहा. आतंकी ने साफ कहा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से बचकर आने के बाद अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आता है. बालाकोट की धरती उसे उसके विजन और मिशन को दिल्ली और मुंबई तक ले जाने का ठिकाना देती है.

पाकिस्तान ने आतंकी कैंप होने से किया था इनकार

इस तरह उसने खुद माना कि बालाकोट जैश के लिए रणनीति और साजिश का बड़ा अड्डा था. यह वही जगह है जहां 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था. उस समय पाकिस्तान ने वहां किसी आतंकी कैंप के होने से इनकार किया था. जैश के सीनियर आतंकी ने सिर्फ अजहर के बारे में ही नहीं बोलता, बल्कि वह अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को भी ‘शहीद’ कहकर उसकी तारीफ करता है. उसने कहा कि लादेन, मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के लिए विचारधारा की प्रेरणा था.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोला आतंकी

दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों का सफाया करने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ा हवाई हमला किया था. इस हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे. इस हमले से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बौखला गए थे. अब यह हताशा सामने आ रही है. पाकिस्तान के आतंकी ने यह भी स्वीकार किया कि इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए.