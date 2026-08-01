/बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन, आतंकवादी संगठन घोषित

राज्य चुनें
ढाका: बांग्लादेश में तारिक रहमान से भी देश के नौजवान नाराज़ हैं, और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं. देशभर में छात्रों के बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसकी स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिबिर की राजनीतिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया है. तारिक रहमान सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इससे पहले, इस संगठन से जुड़े नाहिद इस्लाम और छात्र आंदोलन के दूसरे कोऑर्डिनेटर को रिहा कर दिए गया था.
बांग्लादेश ने गुजिश्ता गुरुवार को जमात-ए-इस्लामी पार्टी, उसकी स्टूडेंट विंग और दीगर इदारों पर 'उग्रवादी और आतंकवादी' संगठन के तौर पर बैन लगा दिया है.
गौरतलब है कि इन तंजीमों पर ये बैन कई हफ्तों तक चले हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद लिया गया है. बांग्लादेश में हफ्तों तक चले हिंसक विरोध-प्रदर्शन में लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और हजारों लोग ज़ख़्मी हुए थे. द डेली स्टार के मुताबिक, 16 जुलाई से 21 जुलाई तक मुल्कगीर सतह पर फैली इस हिंसा की वजह से हुई मौतों और नुकसान की जांच के लिए हाई कोर्ट के तीन जजों का एक कमीशन गठित किया गया था.
इस बीच, एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने ऐलान किया है कि वह 2 अगस्त को प्रार्थना सभा के आयोजन करेगा और स्टूडेंट्स और आम लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा मार्च निकालेगा.
कमीशन की रिपोर्ट में क्या है ?
कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में हुई भीड़ हिंसा में मारे गए ज़्यादातर लोगों पर चोरी या डकैती का संदेह था. कुछ लोगों की हत्या गांवों में होने वाली अनौपचारिक पंचायतों के दौरान या धार्मिक भावनाएं आहत करने के इलज़ाम में की गई थी. संगठन ने कहा कि ये हालत मुल्क में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर लोगों के घटते भरोसे की जानिब इशारा करती है. इस वहज से लोग खुद कानून हाथ में ले रहे हैं. हिंसा के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अंदर आपसी संघर्ष और गुटबाजी की 57 घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि नेशनल सिटिज़न पार्टी (एनसीपी) में दो घटनाएं सामने आईं हैं. बीएनपी की गुटबाजी में भी चार लोगों की मौत हुई, और 400 लोग ज़ख़्मी हुए जबकि एनसीपी के आंतरिक संघर्ष में 16 लोग ज़ख़्मी हुए.
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बीएनपी के अंदर आपसी विवाद जबरन वसूली, क्षेत्रीय वर्चस्व, खुदाई की मिट्टी की बिक्री, स्थानीय चुनाव टिकट, पार्टी सम्मेलन और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर हुए थे. कई घटनाओं में बंदूकों, बमों और दीगर घातक हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया. वहीँ, दूसरी जानिब, बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने इलज़ाम लगाया है कि बीएनपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जबरन वसूली, जमीन कब्जाने, अपहरण, दुष्कर्म, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों पर हमले, पुलिस के काम में बाधा डालने और राजनीतिक विरोधियों पर हमले जैसे काम किए हैं.
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने बांग्लादेश में अप्रैल से जून 2026 के बीच भीड़ के जरिये की गई हिंसा और राजनीतिक संघर्षों में कुल 74 अफराद की मौत हुई थी. इस दौरान 33 लोगों की मौत भीड़ के हमलों में हुई, जबकि राजनीतिक हिंसा में 41 लोगों की जान गई थीम जबकि 970 लोग घायल हुए थे. हालांकि, मरने वालों के आंकड़े हर एजेंसी की अलग- अलग हैं.