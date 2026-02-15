बांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप से मचा हड़कंप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग

Bangladesh Election 2026 Results: बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों पर सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी जमात-ए-इस्लामी ने इतवार (15 फरवरी) को चुनावी नतीजों को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग से 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की दोबारा काउंटिंग कराने की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि इन सीटों पर उसके उम्मीदवारों को 'अनुचित तरीके से पराजित' किया गया है.

ढाका में निर्वाचन आयोग (EC) के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता हामिदुर रहमान आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने ऐसे 32 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां चुनावी नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मतदान की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अंत अच्छा नहीं रहा है."

चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

हाल ही में संपन्न चुनावों के नतीजे शुक्रवार (13 फरवरी) को घोषित किए गए थे. इन चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 49.97 फीसदी वोट हासिल करते हुए 209 सीटों पर जीत दर्ज की. BNP ने स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता हासिल की. वहीं, जमात-ए-इस्लामी ने 31.76 फीसदी वोट हासिल करते हुए 68 सीटें जीतीं, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है.

जमात-ए-इस्लामी ने पहले एक फेसबुक संदेश जारी कर अपने पूर्व सहयोगी बीएनपी की जीत को स्वीकार किया था, लेकिन अब पार्टी ने उस संदेश को वापस ले लिया है और चुनावी नतीजों को लेकर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है. जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उसने दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की है, वहां चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. जमात-ए-इस्लामी के इस आरोप के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में अटकलें और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया.

जमात-ए-इस्लामी के आरोप बांग्लादेश चुनाव आयोग ने क्या कहा?

इस बीच निर्वाचन आयुक्त अनवारुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर आयोग को अदालत से कोई आदेश प्राप्त होता है, तो वह जमात-ए-इस्लामी की मांग के मुताबिक वोटों के दोबारा गिनती कराने का पर फैसला लेगा. उन्होंने कहा, "उनकी मांग की जांच और विश्लेषण जरुरी है. कानून उन्हें अवसर प्रदान करता है,अगर चुनाव से संबंधित कोई शिकायत हो, तो वे न्यायालय को सूचित कर सकते हैं. न्यायालय तदनुसार फैसला लेगा." निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान प्रबंधन से संतुष्ट है.

