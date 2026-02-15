बांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप से मचा हड़कंप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप से मचा हड़कंप, जमात-ए-इस्लामी ने की रीकाउंटिंग की मांग

Jamaat-e-Islami on Bangladesh Election Results: बांग्लादेश चुनाव 2026 के नतीजों में जमात-ए-इस्लामी ने धांधली का आरोप लगाया है. जमात-ए-इस्लामी के एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के प्रमुख से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की और कई सीटों पर रीकाउंटिंग की मांग की है. जमात-ए-इस्लामी के आरोपों के बाद बांग्लादेश में सियासी पारा हाई हो गया है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:59 PM IST

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान (फाइल फोटो)
Bangladesh Election 2026 Results: बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों पर सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी जमात-ए-इस्लामी ने इतवार (15 फरवरी) को चुनावी नतीजों को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग से 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की दोबारा काउंटिंग कराने की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि इन सीटों पर उसके उम्मीदवारों को 'अनुचित तरीके से पराजित' किया गया है.

ढाका में निर्वाचन आयोग (EC) के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता हामिदुर रहमान आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने ऐसे 32 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की है, जहां चुनावी नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मतदान की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन अंत अच्छा नहीं रहा है."

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश: तारिक रहमान की जीत के बाद हिंसा की एंट्री, BNP कार्यालय को बदमाशों ने किया आग के हवाले

चुनाव में जमात-ए-इस्लामी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
हाल ही में संपन्न चुनावों के नतीजे शुक्रवार (13 फरवरी) को घोषित किए गए थे. इन चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 49.97 फीसदी वोट हासिल करते हुए 209 सीटों पर जीत दर्ज की. BNP ने  स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता हासिल की. वहीं, जमात-ए-इस्लामी ने 31.76 फीसदी वोट हासिल करते हुए 68 सीटें जीतीं, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है.

जमात-ए-इस्लामी ने पहले एक फेसबुक संदेश जारी कर अपने पूर्व सहयोगी बीएनपी की जीत को स्वीकार किया था, लेकिन अब पार्टी ने उस संदेश को वापस ले लिया है और चुनावी नतीजों को लेकर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है. जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उसने दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की है, वहां चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण को लेकर गंभीर चिंताएं हैं.  जमात-ए-इस्लामी के इस आरोप के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में अटकलें और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया.

जमात-ए-इस्लामी के आरोप बांग्लादेश चुनाव आयोग ने क्या कहा?
इस बीच निर्वाचन आयुक्त अनवारुल इस्लाम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर आयोग को अदालत से कोई आदेश प्राप्त होता है, तो वह जमात-ए-इस्लामी की मांग के मुताबिक वोटों के दोबारा गिनती कराने का पर फैसला लेगा. उन्होंने कहा, "उनकी मांग की जांच और विश्लेषण जरुरी है. कानून उन्हें अवसर प्रदान करता है,अगर चुनाव से संबंधित कोई शिकायत हो, तो वे न्यायालय को सूचित कर सकते हैं. न्यायालय तदनुसार फैसला लेगा." निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान प्रबंधन से संतुष्ट है.

यह भी पढ़ें: तारिक रहमान बांग्लादेश के नए PM के रूप में लेंगे शपथ; भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को मिला न्योता

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Bangladesh newsBangladesh Election 2026 ResultsJamaat-e-Islamimuslim news

