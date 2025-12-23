Advertisement
बांग्लादेश संकट पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की चेतावनी, कानून के शासन की बहाली की मांग

Jamiat on Bangladesh Violence: जमात-ए-इस्लामी हिंद ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता जताई है. संगठन ने कहा कि हिंसा और अराजकता से स्थिति और खराब हो रही है और शांति और स्थिरता के लिए तुरंत कानून का राज बहाल किया जाना चाहिए.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:31 AM IST

Jamiat on Bangladesh Violence: जमात-ए-इस्लामी हिंद के चीफ सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ती राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से शांति, स्थिरता और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए जिम्मेदारी, संयम और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ काम करने की अपील की.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम देश को अभूतपूर्व अस्थिरता और हिंसा की ओर धकेल रहे हैं. कानून-व्यवस्था कमजोर होने से असामाजिक तत्वों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिला है, जिससे नागरिकों, संपत्तियों और संस्थानों पर हमले हो रहे हैं. उन्होंने अफवाहें फैलने के बाद बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक नागरिक की हाल ही में हुई लिंचिंग की कड़ी निंदा की, और इस घटना को दुखद, निंदनीय और बेहद परेशान करने वाला बताया.

उन्होंने कहा, “ऐसी घटनाएं, चाहे कहीं भी हों, नैतिक रूप से गलत, कानूनी रूप से आपराधिक और समाज के लिए हानिकारक हैं. कोई भी आरोप, कोई भी भावना और कोई भी राजनीतिक स्थिति भीड़ की हिंसा या किसी इंसान की जान लेने को सही नहीं ठहरा सकती.” सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की नैतिक विश्वसनीयता और संवैधानिक वैधता की एक मूलभूत कसौटी है. 

उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने, पूजा स्थलों की रक्षा करने और यह साफ संदेश देने का आग्रह किया कि हिंसा, भेदभाव और भीड़ की निगरानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए आगे आने वाले आम नागरिकों और नागरिक समाज समूहों की रिपोर्टों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसी सार्वजनिक एकजुटता एक स्वस्थ समाज की अंतरात्मा को दर्शाती है और सामाजिक सद्भाव की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

उन्होंने उन तत्वों के खिलाफ चेतावनी दी जो डर, नफरत और अशांति फैलाने के लिए संवेदनशील धार्मिक मुद्दों का फायदा उठाते हैं. उन्होंने बांग्लादेश सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक प्रशासन से हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का भी आग्रह किया. यह देखते हुए कि न्याय में देरी हिंसक तत्वों को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक और कानूनी संस्थानों में जनता का विश्वास कम करती है, उन्होंने समय पर और पारदर्शी तरीके से सत्यापित जानकारी के साथ अफवाहों का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया. 

उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी निंदा और अब तक की गई गिरफ्तारियों का भी स्वागत किया. सैयद सादुतुल्लाह हुसैनी ने कहा, "जमात-ए-इस्लामी हिंद बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ी है और पूरी उम्मीद करती है कि शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान निकलेगा, जिससे लोकतांत्रिक शासन बहाल होगा, कानून का राज मज़बूत होगा, और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा, अधिकार और न्याय की गारंटी मिलेगी."

Jamiat on Bangladesh Violence

