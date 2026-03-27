Bangladesh: गीता के पाठ पर रोक, जमात-ए-इस्लामी के इस लीडर के निर्देश पर मचा बवाल

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं. बांग्लादेश में चुने हुए एक सांसद ने हिंदू समुदाय की धार्मिक आस्था के खिलाफ निर्देश दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है. बीते 26 मार्च को बांग्लादेश के 56वें ​​स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तनोर उपजिला में एक सरकारी प्रोग्राम हुआ. इस प्रोग्राम के दौरान, कथित तौर पर राजशाही-1 (तनोर-गोदागरी) के सांसद प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नायब-ए-अमीर ने हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता के पाठ पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

इस निर्देश का कड़ा विरोध करते हुए. बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस (सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी), जो महान मुक्ति संग्राम की भावना को बनाए रखती है, ने अपनी गहरी निंदा, गुस्सा और विरोध जताया. देश भर में सरकारी प्रोग्राम के जरिए स्वतंत्रता और नेशनल डे मनाने के लिए, ऐसे इवेंट की शुरुआत धार्मिक ग्रंथों के पाठ से करने का रिवाज है. पवित्र कुरान के पाठ के साथ-साथ, पारंपरिक रूप से श्रीमद् भगवद् गीता के हिस्से भी शामिल किए जाते हैं. हालांकि, MP प्रोफेसर मुजीबुर रहमान (राजशाही-1: तनोर-गोदागरी) और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नायब-ए-अमीर ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि गीता का पाठ नहीं किया जाना चाहिए. इस हरकत की कड़ी निंदा की गई है और इसका विरोध किया गया है.

शुक्रवार 27 मार्च की सुबह मीडिया को भेजे गए एक बयान में डॉ. मृत्युंजय कुमार रॉय ने इस मामले को लेकर सवाल उठाया कि एक महत्वपूर्ण राज्य कार्यक्रम में ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है. उन्होंने राज्य के अधिकारियों से सफाई मांगी. बयान में कहा गया कि यह निर्देश तनोर के उपजिला निर्वाही ऑफिसर (UNO) को दिया गया था. हालांकि UNO नईमा खान की कोशिशों से भगवद् गीता के पाठ सहित प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया. संगठन ने UNO नईमा खान का दिल से शुक्रिया अदा किया.

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साथ ही, संगठन ने संबंधित सरकारी अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा है, और एक चुने हुए प्रतिनिधि के इस तरह के भेदभाव वाले और सांप्रदायिक व्यवहार और राज्य के नियमों और कानूनों की अनदेखी के लिए जवाबदेही की मांग की है. उन्होंने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के सेंट्रल लीडरशिप से भी सही कार्रवाई करने की मांग की है.