"आप हवाई बमबारी से शासन नहीं बदल सकते": ईरान पर हमले को लेकर J-K CM उमर अब्दुल्ला का बयान

Omar Abdullah On Iran War: अमेरिका और इजरायल ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और अपनी पसंद की सरकार लाना चाहते हैं. इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की निंदा की और कहा कि हवाई बमबारी से शासन नहीं बदला जा सकता और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या को ताकत का घोर गलत इस्तेमाल और हर एक इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया.

रिपोर्टर्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ किसी देश के नागरिकों को ही अपनी-अपनी सरकार चुनने का अधिकार है. उन्होंने कहा "सिर्फ वही लोग अपनी सरकार चुन सकते हैं जो उस देश में रहते हैं. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हैं. आप हवाई बमबारी से शासन नहीं बदल सकते."

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की भी निंदा की और कहा, "उन्होंने एक धार्मिक लीडर की जान कुर्बान कर दी है, जिनके लीडरशिप को न सिर्फ़ शिया कम्युनिटी बल्कि दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं. यह कोई सरकार बदलना नहीं है. यह ताकत का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल और हर एक इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है." गौरतलब है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई. वहीं, ईरान के लोग इस युद्ध के दौरान भी ईरान के समर्थन में सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खामेनेई की मौत का बदला लेने की मांग कर रहे हैं.