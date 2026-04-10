रोजी की तलाश में गए, मिली मौत; कुवैत एक्सीडेंट में 5 कश्मीरी मजदूरों की मौत

Kuwait Road Accident: खाड़ी देश कुवैत से आई एक दर्दनाक खबर ने जम्मू-कश्मीर के कई घरों की खुशियां छीन लीं. रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर गए पांच मजदूर अब कभी वापस नहीं लौटेंगे. एक सड़क हादसे ने उनके सपनों के साथ-साथ परिवारों की उम्मीदों को भी तोड़ दिया है. इसकी खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (9 अप्रैल) को कुवैत में हुए एक भीषण सड़क हादसे में जम्मू-कश्मीर के पांच मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद राजौरी और पुंछ जिलों में शोक की लहर दौड़ गई है. हर तरफ मातम पसरा हुआ है और पीड़ित परिवार गहरे सदमे में हैं. परिजनों ने सरकार से अपील की है कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार अपने गांव में किया जा सके.

कुवैत के एक हाईवे पर दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें जम्मू-कश्मीर के पांच मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई. मृतकों में एक शख्स राजौरी जिले के थानामंडी का रहने वाला था, जबकि बाकी चार मजदूर पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के बच्यावाली गांव के रहने वाले थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह पढ़ें: Iran US Ceasefire Talks: आखिरी वक्त पर ईरान ने दिया झटका, इस्लामाबाद डील पर लटका ताला; मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर कुवैत में मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवारों का पालन-पोषण कर रहे थे. हादसे के वक्त वे किसी काम से जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक घटना हो गई, जिसने उनके जीवन का अंत कर दिया. जैसे ही इस हादसे की खबर उनके गांवों तक पहुंची, घरों में कोहराम मच गया. खासकर सुरनकोट इलाके में माहौल बेहद गमगीन है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मदद की गुहार लगाई है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और मृतकों के शवों को जल्द वतन लाने का इंतजाम करें. उनका कहना है कि अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में ही होना चाहिए, ताकि रिश्तेदार और घर वाले प्रियजनों को आखिरी बार निहार सकें.

यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर उन हजारों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, जो बेहतर रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों का रुख करते हैं. फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार की ओर टिकी हैं कि आखिर कब तक इन मृतकों के शव उनके घर पहुंच पाएंगे और कब उनके परिवारों को इस असहनीय दर्द से थोड़ी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: नमाज़ के वक़्त में दुश्मनों पर भी हमला नहीं करती भारतीय सेना; ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा!