'साउंड हो रग' का आतंक; इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर से हिल रही जमीन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900024
Zee SalaamMuslim World

'साउंड हो रग' का आतंक; इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर से हिल रही जमीन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

Java Island Viral Video: इंडोनेशिया के जावा द्वीप में शादियों और समारोहों में लगे बड़े लाउडस्पीकरों से खिड़कियां टूटने और दीवारों में दरारें पड़ने की शिकायतों के बाद हड़कंप मच गया. भारी विरोध के बीच सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आवाज की सीमा तय कर दी. इस तरह की कई घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म AI तस्वीर
प्रतीकात्म AI तस्वीर

Indonesia News Today: जकार्ता से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. इंडोनेशिया के जावा द्वीप में शादियों और अन्य समारोहों में इस्तेमाल किए जा रहे बड़े-बड़े लाउडस्पीकर टावर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. इन लाउडस्पीकरों की आवाज इतनी तेज़ होती है कि कई जगह घरों की खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें आ गईं और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा. यही नहीं तेज आवाज से होने वाले झटकों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

'साउंड हो रग' बनी मुसीबत

इंडोनेशिया के स्थानीय भाषा में इस शोर को 'साउंड हो रग' कहा जाता है, जिसका मतलब होता है झटका या कंपन. मामला पूर्वी जावा के नगांतरु गांव से जुड़ा है. यहां के निवासी अहमद सलमियात ने मीडिया को बताया कि दोपहर 1 बजे से लेकर रात 3 बजे तक लगातार जोर-जोर से म्यूजिक बजता रहता है. इस दौरान लोग शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं और पूरा माहौल बेहद शोरगुल वाला हो जाता है. उन्होंने कहा कि इस तरह हालात आम लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं और नींद तक पूरी नहीं हो पाती.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाउडस्पीकर के तेज आवाज से कंपन पैदा होती है, जिससे छत की टाइलें नीचे गिर रही हैं, दीवारों में लंबी दरारें पड़ रही हैं और कई दुकानों का सामान भी क्षतिग्रस्त हो रहा है. स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संस्थानों ने भी इस बढ़ते शोर पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि तेज आवाज न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि यह सामाजिक तनाव और विवाद की वजह भी बन रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने तय किए आवाज के नियम

भारी विरोध और आम जनता की शिकायतों के बाद आखिरकार पूर्वी जावा की सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है. सरकार ने नए नियम जारी करते हुए लाउडस्पीकर की आवाज पर सीमा तय कर दी है. इन नियमों के मुताबिक, अब किसी भी शादी या समारोह में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर की आवाज 120 डेसीबेल से ज्यादा नहीं हो सकती. वहीं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल होने वाले मोबाइल स्पीकरों की आवाज की सीमा 85 डेसीबेल तय की गई है.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह नियम तुरंत लागू किए जाएंगे और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि इन नए कानूनों से लोगों को राहत मिलेगी और शादी-ब्याह जैसी खुशियों के मौके सामाजिक विवाद की वजह नहीं बनेंगे. इस तरह इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर का बढ़ता शोर अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है. सरकार के नए आदेशों से लोगों को शांति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: JUH की पहल रंग लाई; श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दिए तुरंत खोलने के निर्देश

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Indonesia NewsJava Island Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल
MUmabi News
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत; मानहानि केस में मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट
Uttar Pradesh news
पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते दिखे, शोएब और आसिफ; नाबालिग लड़की से की थी ये हरकत.
UP News
JUH की पहल रंग लाई; श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दिए तुरंत खोलने के निर्देश
Pakistan News
चाय बन गई बीरबल की खिचड़ी; पाकिस्तान में चीनी की तलाश अब मिशन इम्पॉसिबल!
Delhi News
'हमलों के नतीजे में आए इस्लाम और इसाई धर्म; मानने वाले यहीं...'- RSS चीफ मोहन भागवात
Uttar Pradesh news
Amroha: शबनम हत्याकांड वाला घर बना जंग का मैदान; इस बात पर आपस में भिड़े रिश्तेदार
UP News
वाराणसी में इमामबाड़ा विवाद गहराया; कुआं मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने काटा बवाल
iran news
ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर IAEA की नजर; मंत्री अराघची की निरीक्षकों को दो टूक
jammu kashmir news
डोडा से श्रीनगर तक तबाही का मंजर; स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द, 10 हजार लोगों का रेस्क्यू
;