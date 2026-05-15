अल-अक्सा में Jews चरमपंथियों का धावा; अदा की विवादित रस्में, मुस्लिम एंट्री लगाया बैन!

Palestine News Today in Hindi: ग़ज़ा में जारी खूनखराबे और फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच अब इजरायल की नजरें मस्जिद अल-अक्सा पर टिकी हुई हैं. एक तरफ ग़ज़ा में बेगुनाहों की हत्या कर उनकी जमीनों पर यहूदी कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं, अब इजरायली सेना की निगरानी में अवैध रूप से बसे यहूदी बैतुल मुकद्दस में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल-अक्सा की पहचान और उसकी धार्मिक स्थिति बदलने की कोशिशें तेज कर रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, इजरायल के इस नापाक मंसूबे को लेकर फिलिस्तीनी संगठनों ने चेतावनी दी. फिलिस्तीन संगठनों ने कहा कि इजरायल की ये हरकतें पूरे इलाके को और ज्यादा तनाव की तरफ धकेल सकती हैं. गुरुवार (14 मई) की सुबह कब्जाधारी इजरायली फौज की कड़ी सुरक्षा में बड़ी संख्या में यहूदियों ने मस्जिद अल-अक्सा में घुसपैठ की.

इस दौरान उन्होंने बाब अल-मगारिबा की तरफ से मस्जिद में एंट्री की और उसके आंगन में तिलमूदी की रस्में अदा कीं. बताया जा रहा है कि मस्जिद के पूर्वी हिस्से में बाब अल-रहमा के पास एक भड़काऊ धार्मिक रस्म भी की गई, जिसके जरिये फिलिस्तीन और मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई.

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जबकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इजरायल की इस तरह की कार्रवाई को जबरन अवैध कब्जा करने की साजिश करार दिया है. इस्लामी वक्फ विभाग ने बताया कि इजरायली संसद के सदस्य एरियल केल्ज भी उन समूहों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिद अल-अक्सा में प्रवेश किया. विभाग के मुताबिक, यह सब इजरायली फौज और पुलिस की सुरक्षा में हुआ.

इसके इजरायली पुलिस ने मुसलमानों और स्थानीय फिलिस्तीन के लोगों के मस्जिद अल-अक्सा में घुसने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है. मस्जिद के बाहरी दरवाजों पर लोगों की सख्त तलाशी ली जाती है. यहां आने वाले लोगों के जबरन और अवैध तरीके से पहचान पत्र जब्त कर लिए गए हैं. फिलिस्तीन की अवाम का कहना है कि इजरायली फौज और पुलिस इस तरह से सख्त कदम उठाकर मस्जिद तक नमाजियों की पहुंच को सीमित करना चाहती है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब कब्जे वाले बैतुल मुकद्दस की सड़कों और मोहल्लों में तथाकथित "फ्लैग मार्च" निकाला जा रहा है. इस मार्च में सैकड़ों यहूदी परिवारों ने हिस्सा लिया. वे यरुशलम पर कब्जा करने के जश्न के नाम पर सड़कों पर नाचते और भड़काऊ गीत गाते हुए दिखाई पड़े.

फिलिस्तीनी का कहना है कि यह आयोजन ऐसे समय में किया जा रहा है, जब फिलिस्तीनी अवाम ग़ज़ा में जारी नरसंहार और नकबा की 78वीं बरसी का दर्द झेल रही है. इसी बीच इजरायली अधिकारियों ने पुराने शहर और उसके आसपास के दुकानदारों को धमकी दी कि "फ्लैग मार्च" के गुजरने के समय दोपहर तक अपनी दुकानें बंद रखें

इजरायल का "हैकल ग्रुप" समेत कई कट्टरपंथी ग्रुप लगातार मस्जिद अल-अक्सा में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की अपील कर रहे हैं. इजरायली सरकार से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों ने शुक्रवार को भी इसी तरह से घुसपैठ कर धावा बोलने के लिए इजाजत देने की मांग की है. फिलिस्तीनी संगठनों ने इन घटनाओं को मस्जिद अल-अक्सा की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान बदलने की खतरनाक कोशिश बताया है.

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