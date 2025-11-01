Jharkhand के शख्स की Saudi Arabia में मौत, अब घर आएगी लाश; पुलिस की फायरिंग में गई थी जान

Indian Man Died In Saudi Arabia: सऊदी अरब में एक भरतीय शख्स की जान पुलिस फायरिंग में चली गई थी. अब उसकी लाश को भारत लाया जाएगा. झारखंड श्रम विभाग लगातार अथॉरिटीज के कॉन्टैक्ट में हैं.
Indian Man Died In Saudi Arabia: सऊदी अरब में पुलिस और एक्सटॉर्शन गैंग के बीच फायरिंग में एक भारतीय शख्स की मौत हो गई थी. अब उसके शव को जल्द ही भारत लाया जाएगा. 26 साल के विजय कुमार महतो झारखंड के रहने वाले थे. राज्य का श्रम विभाग सऊदी अरब के भारतीय दूतावास के संपर्क में है, और जल्द ही उनकी लाश को उनके होमटाउन लाया जाएगा, जहां उन्हें आतिश-ए-सुपुर्द किया जाएगा.
श्रम विभाग की माइग्रेंट कंट्रोल टीम के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गिरिडीह से सऊदी अरब में एक प्रवासी की मौत के बारे में जानकारी मिली थी और साथ ही उनकी लाश को वापस लाने का गुजारिश हासिल हुई थी.
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने तुरंत भारतीय दूतावास से कॉन्टैक्ट किया और पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि हम जेद्दा पुलिस के साथ संपर्क में हैं और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके महतो के शव को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. जल्द ही उनकी लाश को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महतो गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के मध गोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव का रहने वाला था. वह पिछले 9 महीनों से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था.
पत्नी को दी थी जानकारी
विजय महतो ने 16 अक्टूबर को अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था जिसमें उसने बताया था कि वह फायरिंग के बीच फंस गया है और उसे चोटें आई हैं. पत्नी बसंती ने इस बात की जानकारी अपने ससुराल वालों को दी थी. कई दिनों तक परिवार को लगता रहा कि महतो का इलाज चल रहा है. 24 अक्टूबर को उनके पास कंपनी का फोन आया कि विजय की फायरिंग में मौत हो गई थी.