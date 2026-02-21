घर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखें

Jharkhand News: रोजगार की तलाश में विदेश गए एक बेटे की अचानक मौत की खबर जब घर पहुंची, तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. झारखंड के धनबाद से सऊदी अरब तक फैली इस कहानी में दर्द, इंतजार और प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता साफ दिखाई दे रही है. बीते 12 फरवरी को मौत की पुष्टि के बाद से ही परिजन शव को भारत लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.

धनबाद जिले के सिंदरी स्थित मनोहर टांड़ निवासी 40 साल के चंदेश्वर कुमार का शव इस समय सऊदी अरब के जेद्दा में पड़ा है. परिजन कई दिनों से उसे भारत लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऑथराइज्ड डीलर कोड (एडी कोड) नहीं मिलने की वजह से शव को स्वदेश लाने की प्रक्रिया अटकी हुई है. 12 फरवरी को मौत की सूचना मिलने के बाद से परिवार लगातार संबंधित दफ्तरों और बैंकों चक्कर लगा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, चंदेश्वर कुमार 24 जुलाई 2025 को नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब के जेद्दा गए थे. वहां वे अल जमील मेटल वर्क्स फैक्ट्री में काम करते थे. परिवार के मुताबिक, 10 फरवरी को उन्हें सिंदरी लौटना था और इसके लिए फ्लाइट टिकट भी बुक थी. उसी दिन उन्होंने अपने परिजनों से फोन पर बात भी की थी. इसके बाद अचानक उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया.

लगातार संपर्क की कोशिशों के बीच 12 फरवरी को जेद्दा से उनका डेथ सर्टिफिकेट परिजनों को हासिल हुआ. कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत करने पर उनके मौत की पुष्टि हुई. यह खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. मृतक के भांजे साहिल कुमार शव को सऊदी अरब से भारत लाने के लिए जरुरी एडी कोड का इंतजाम करने में जुटे हैं. सऊदी अरब से एडी कोड की मांग की गई है, ताकि शव को भारत भेजा जा सके.

साहिल पहले सिंदरी स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और एसबीआई जाने की सलाह दी गई. इसके बाद वे एसबीआई सिंदरी शाखा पहुंचे, जहां से उन्हें धनबाद मुख्य शाखा भेजा गया. मुख्य शाखा में उन्हें सेमी ब्रांच जाने को कहा गया. सेमी ब्रांच में आवेदन को सिंदरी शाखा से फॉरवर्ड कराने की बात कही गई, लेकिन सिंदरी शाखा ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास यह सुविधा नहीं है. लगातार चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं निकलने से परिवार परेशान है.

आखिरकार साहिल कुमार धनबाद डीसी कार्यालय पहुंचे और जन शिकायत में आवेदन देकर शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई. इस मामले में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि एडी कोड तत्काल उपलब्ध कराया जाए और शव को भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. उन्होंने यह भी बताया कि लेबर ऑफिस से बातचीत की गई है, ताकि परिजनों को जल्द राहत मिल सके.

परिजनों को अब तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि चंदेश्वर कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल उनकी मौत की वजह को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. परिवार प्रशासनिक मदद की उम्मीद में है, ताकि चंदेश्वर कुमार का शव जल्द भारत लाकर उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जा सके.

