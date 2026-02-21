Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3118102
Zee SalaamMuslim Worldघर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखें

घर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखें

Jharkhand Man Dies in Saudi Arabia: झारखंड के धनबाद के रहने वाले चंदेश्वर की सऊदी अरब के जेद्दा में मौत हो गई. उनकी नौत कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. परिजनों को इसकी सूचना 12 फरवरी को मिली थी. फिलहाल तकीनीकी दिक्कतों की वजह से उनका शव भारत नहीं लाया जा सकता है. इसको लेकर परिजन लगातार सरकारी दफ्तर और बैंक के चक्कर लगा रहे हैं. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:55 PM IST

Trending Photos

झारखंड के चंद्रेश्वर का शव सऊदी अरब में फंस
झारखंड के चंद्रेश्वर का शव सऊदी अरब में फंस

Jharkhand News: रोजगार की तलाश में विदेश गए एक बेटे की अचानक मौत की खबर जब घर पहुंची, तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. झारखंड के धनबाद से सऊदी अरब तक फैली इस कहानी में दर्द, इंतजार और प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता साफ दिखाई दे रही है. बीते 12 फरवरी को मौत की पुष्टि के बाद से ही परिजन शव को भारत लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.

धनबाद जिले के सिंदरी स्थित मनोहर टांड़ निवासी 40 साल के चंदेश्वर कुमार का शव इस समय सऊदी अरब के जेद्दा में पड़ा है. परिजन कई दिनों से उसे भारत लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऑथराइज्ड डीलर कोड (एडी कोड) नहीं मिलने की वजह से शव को स्वदेश लाने की प्रक्रिया अटकी हुई है. 12 फरवरी को मौत की सूचना मिलने के बाद से परिवार लगातार संबंधित दफ्तरों और बैंकों चक्कर लगा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, चंदेश्वर कुमार 24 जुलाई 2025 को नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब के जेद्दा गए थे. वहां वे अल जमील मेटल वर्क्स फैक्ट्री में काम करते थे. परिवार के मुताबिक, 10 फरवरी को उन्हें सिंदरी लौटना था और इसके लिए फ्लाइट टिकट भी बुक थी. उसी दिन उन्होंने अपने परिजनों से फोन पर बात भी की थी. इसके बाद अचानक उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुगलों का 'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!

लगातार संपर्क की कोशिशों के बीच 12 फरवरी को जेद्दा से उनका डेथ सर्टिफिकेट परिजनों को हासिल हुआ. कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत करने पर उनके मौत की पुष्टि हुई. यह खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. मृतक के भांजे साहिल कुमार शव को सऊदी अरब से भारत लाने के लिए जरुरी एडी कोड का इंतजाम करने में जुटे हैं. सऊदी अरब से एडी कोड की मांग की गई है, ताकि शव को भारत भेजा जा सके. 

साहिल पहले सिंदरी स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और एसबीआई जाने की सलाह दी गई. इसके बाद वे एसबीआई सिंदरी शाखा पहुंचे, जहां से उन्हें धनबाद मुख्य शाखा भेजा गया. मुख्य शाखा में उन्हें सेमी ब्रांच जाने को कहा गया. सेमी ब्रांच में आवेदन को सिंदरी शाखा से फॉरवर्ड कराने की बात कही गई, लेकिन सिंदरी शाखा ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास यह सुविधा नहीं है. लगातार चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं निकलने से परिवार परेशान है.

आखिरकार साहिल कुमार धनबाद डीसी कार्यालय पहुंचे और जन शिकायत में आवेदन देकर शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई. इस मामले में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि एडी कोड तत्काल उपलब्ध कराया जाए और शव को भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. उन्होंने यह भी बताया कि लेबर ऑफिस से बातचीत की गई है, ताकि परिजनों को जल्द राहत मिल सके.

परिजनों को अब तक यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि चंदेश्वर कुमार की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल उनकी मौत की वजह को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. परिवार प्रशासनिक मदद की उम्मीद में है, ताकि चंदेश्वर कुमार का शव जल्द भारत लाकर उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जा सके.

यह भी पढ़ें: पाक रमजान में ब्राजीलियन फुटबॉलर की बदली जिंदगी, 'कैथलीन सूजा' ने कबूल किया इस्लाम

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Jharkhand newsSaudi arabia newsIndian Man Death in SaudiMuslims

Trending news

Jharkhand news
घर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखे
UTTAR PRADESH
ब्रजेश देवी का नहीं था कोई भाई, तो रोज़े रखकर भात की रस्म अदा करने पहुंची अकूरन
Delhi news
उमरदीन की हत्या के बाद फरार सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ा, किया चौंकाने वाला खुलाला
Meena Bazaar
'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!
muslim news
बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें
Nigeria News
रमजान के पहले दिन नाइजीरियन पुलिस का बेरोजेदारों पर एक्शन, खाना खाते 9 लोग गिरफ्तार
muslim news
अब रमजान में चंदा मांगने आए मुसलमानों पर भी ऐतराज;BJP विधायक को पुलिस पर भरोसा नहीं!
Saudi Arab News
पाक रमजान में ब्राजीलियन फुटबॉलर की बदली जिंदगी, 'कैथलीन सूजा' ने कबूल किया इस्लाम
muslim news
महराजगंज में जुमे की नमाज पर रोक से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय पहुंचा हाईकोर्ट
muslim news
मिडिल ईस्ट पर कब्जे की छूट? अमेरिकी राजदूत ने किया इजरायल का समर्थन, मचा बवाल