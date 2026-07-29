/मिडिल ईस्ट में फिर जंग का धमाका! अमेरिकी बेस पर दागीं ईरानी मिसाइलें, जॉर्डन ने किया इंटरसेप्ट

Iran Missile Attack on Jordan: जॉर्डन की सेना ने बताया कि बुधवार तड़के ईरान से दागी गई पांच मिसाइलों को जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया. इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराया है, जिससे लड़ाई में आया कुछ समय का ठहराव खत्म हो गया. जॉर्डन की सेना ने कहा कि मिसाइलों को "रोककर नष्ट कर दिया गया." ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि गार्ड की एयरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में मुवाफ़क साल्टी एयर बेस और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं.