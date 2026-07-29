/मिडिल ईस्ट में फिर जंग का धमाका! अमेरिकी बेस पर दागीं ईरानी मिसाइलें, जॉर्डन ने किया इंटरसेप्ट

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Iran Missile Attack on Jordan: जॉर्डन की सेना ने बताया कि बुधवार तड़के ईरान से दागी गई पांच मिसाइलों को जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया. इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराया है, जिससे लड़ाई में आया कुछ समय का ठहराव खत्म हो गया. जॉर्डन की सेना ने कहा कि मिसाइलों को "रोककर नष्ट कर दिया गया." ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि गार्ड की एयरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में मुवाफ़क साल्टी एयर बेस और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं.
इससे कुछ घंटे पहले, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाएं सतर्क और पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने सऊदी अरब की सेनाओं के साथ मिलकर इराक में उन ठिकानों पर हमले किए हैं जिनका इस्तेमाल हाल के दिनों में तेहरान समर्थित मिलिशिया ने हमले करने के लिए किया था. इराक में हमलों की घोषणा करते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों या सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर और हमलों से और कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इराक के प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने इन हमलों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई.
होर्मुज में चल रहा है तनाव
अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय के लिए शांति रही थी, जिसके दौरान किसी ने भी हमले की घोषणा नहीं की. यह शांति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हफ़्तों तक चले तनाव के बाद आई थी. यह फारस की खाड़ी का एक जलमार्ग और संकरा रास्ता है, जिससे दुनिया का 20 फीसद तेल व्यापार होता है. यह लड़ाई ऐसे समय में भड़की जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई तरह के दबावों का सामना कर रहे थे. हाल के हफ़्तों में लड़ाई के दौरान चार अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि पेंटागन ने संघर्ष के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए कांग्रेस से पैसे मांगे, जो इस मामले में पहले से ही संशय में थी.
अमेरिका ने क्या कहा?
सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, "पिछले 72 घंटों में IRGC के निर्देश पर किए गए 30 से ज़्यादा हवाई ड्रोन हमलों के कड़े जवाब में अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई आतंकवादी लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ठिकानों पर हमले किए." उसने कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड "और उसके आतंकवादी सहयोगियों को ये हमले बंद करने होंगे ताकि अमेरिकी सेना की और जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके."