Zee SalaamMuslim World

इजरायल नहीं, इस मुस्लिम देश ने सीरिया पर किया ज़बरदस्त हमला, जानें पूरा मामला

Jordan  Airstrike Syria: पिछले दो सालों से इजरायल सीरिया पर हमला कर रहा है. इस बीच तुर्की के बाद जॉर्डन ने भी सीरिया पर भीषण हवाई हमले किए हैं. इस हमले में कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:55 AM IST

Jordan Attack on Syria: सीरियाई मीडिया और एक मानवाधिकार निगरानी समूह ने बताया कि जॉर्डन ने सीरिया के दक्षिणी स्वेदा प्रांत में हवाई हमले किए, जिसमें सीमा के पास संदिग्ध ड्रग तस्करी नेटवर्क और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया. सीरियाई सरकारी टीवी इखबारिया टीवी ने बताया कि बुधवार देर रात हुए हमलों में ड्रग्स स्टोरेज साइट्स और हथियारबंद तस्करी गिरोहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियारों की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया गया.

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि सीरियाई सेना की एक पुरानी चौकी, जिसका हाल ही में नशीले पदार्थों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी नष्ट कर दिया गया. ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने सीमावर्ती इलाकों में कई हमलों की सूचना दी और हवाई जहाजों की भारी गतिविधि देखी.

एक बयान में जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की कि उसने जॉर्डन की उत्तरी सीमा पर कई हथियार और ड्रग तस्करों को बेअसर कर दिया है और इन समूहों द्वारा जॉर्डन में सीमा पार तस्करी अभियानों के लिए छिपने की जगहों के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कई फैक्ट्रियों और वर्कशॉप को निशाना बनाया है. हालांकि जगहों के बारे में नहीं बताया गया.

जॉर्डन ने हाल के सालों में अपनी उत्तरी सीमा पर सैन्य अभियानों को तेज कर दिया है, जिनमें से कई ड्रोन के जरिए किए गए हैं, जिसका कारण ड्रग्स और हथियारों की तस्करी नेटवर्क से बढ़ते खतरे हैं. सीरिया के राजनीतिक बदलाव के एक साल बाद जॉर्डन अपनी उत्तरी सीमा पर सुरक्षा खतरों से जूझ रहा है, विशेषज्ञ लगातार तस्करी गतिविधियों और क्षेत्रीय अस्थिरता को लगातार चिंता का विषय बता रहे हैं. जॉर्डन के सैन्य और रणनीतिक विश्लेषक निदाल अबू ज़ैद ने हाल ही में शिन्हुआ को एक इंटरव्यू में बताया कि सुधारों के बावजूद जॉर्डन की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं.

अबू ज़ैद ने कहा, "जॉर्डन, सीरिया और इराक के बीच सीमा की भौगोलिक प्रकृति, जो ऊबड़-खाबड़ और कम आबादी वाले इलाके में फैली हुई है, पूर्ण नियंत्रण को एक लगातार चुनौती बनाती है." उन्होंने कहा कि तस्करी अभियान तेजी से अधिक अलग-थलग और अव्यवस्थित प्रयासों में बदल गए हैं. सार्वजनिक कानून के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक मुअथ अबू डालू ने शिन्हुआ को बताया कि जॉर्डन दक्षिणी सीरिया में हो रहे घटनाक्रमों पर करीब से नज़र रख रहा है. तस्करों और सशस्त्र समूहों की लगातार गतिविधि के कारण जॉर्डन को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है.

कई जॉर्डन के विशेषज्ञों ने लंबी अवधि की सीमा सुरक्षा को सीधे सीरिया की स्थिरता और एकता से जोड़ा है, क्योंकि जॉर्डन सीरिया के साथ लगभग 375 किमी की सीमा साझा करता है. सीरिया ने वर्षों के संघर्ष के बाद पूर्व सरकार के पतन के बाद दिसंबर 2024 में राजनीतिक बदलाव में प्रवेश किया. पिछले एक साल में देश में सार्वजनिक संस्थानों को धीरे-धीरे फिर से खोला गया है, प्रमुख शहरों में सेवाओं की आंशिक वापसी हुई है, और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के साथ राजनयिक जुड़ाव हुआ है. हालांकि, देश के बड़े हिस्से अभी भी पुनर्निर्माण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो संघर्ष के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा घटनाएं जारी हैं.

Salaam Tv Digital Team

Jordan Attack on Syria

