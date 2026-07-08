/अरब सागर के ऊपर रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ कार्गो विमान, कराची पहुंचने से पहले टूटा संपर्क

यह हालिया घटना पाकिस्तान के खराब एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड की एक दुखद याद दिलाती है और देश की सबसे विनाशकारी हवाई दुर्घटनाओं में से एक की यादें ताजा कर देती है. मई 2020 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर जेट, जिसमें 98 लोग सवार थे, कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. लैंडिंग की कोशिश नाकाम रहने के कारण हुई इस दुर्घटना में विमान में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई थी. बाद में हुई सरकारी जांच में सिस्टम की बड़ी पेशेवर लापरवाही सामने आई. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि पायलट, को-पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीमों की गंभीर मानवीय गलतियों के कारण ही यह जानलेवा दुर्घटना हुई थी.