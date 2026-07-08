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अरब सागर के ऊपर रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ कार्गो विमान, कराची पहुंचने से पहले टूटा संपर्क

K2 Airways Cargo Plane: शारजाह से कराची जा रहा K2 एयरवेज का बोइंग 737-400 कार्गो विमान अरब सागर के ऊपर ट्रैकिंग स्क्रीन से गायब हो गया है. विमान ने तकनीकी खराबी की सूचना दी थी और मदद मांगी थी, जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST
अरब सागर के ऊपर रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ कार्गो विमान, कराची पहुंचने से पहले टूटा संपर्क
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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