/अरब सागर के ऊपर रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ कार्गो विमान, कराची पहुंचने से पहले टूटा संपर्क

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Pakistan News: शारजाह से कराची जा रहा एक कार्गो प्लेन मंगलवार देर रात अरब सागर के ऊपर ट्रैकिंग स्क्रीन से गायब हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, K2 एयरवेज का बोइंग 737-400 जेट पाकिस्तानी एयरस्पेस में दाखिल होने के दौरान कराची से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में मॉनिटरिंग बेस से संपर्क खो बैठा. कैप्टन ने उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी की सूचना दी थी और रीजनल कंट्रोल बेस से मदद मांगी थी.
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) के मुताबिक, लापता कमर्शियल फ्रेटर में पांच क्रू मेंबर सवार थे. PAA ने बताया कि कराची एरिया कंट्रोल सेंटर द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान फ्लाइट क्रू ने रात 9:18 बजे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट में खराबी की सूचना दी थी. हालांकि, रात 9:21 बजे तक, टेक्निकल मॉनिटर्स ने देखा कि विमान "तेजी से नीचे आ रहा था और अचानक अपना रास्ता बदल रहा था. इसके फौरन बाद, कराची से लगभग 287 किलोमीटर पश्चिम में रडार संपर्क और कम्युनिकेशन टूट गया.
खबरों के मुताबिक, उड़ान भरने के तुरंत बाद जेट के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) में ऑपरेशनल दिक्कत आई थी, जिससे शारजाह के पास ट्रैकिंग की सटीकता प्रभावित हुई थी. ग्लोबल फ्लाइट-ट्रैकिंग पोर्टल 'फ्लाइटराडार' ने कहा, "शुरुआती ADS-B डेटा ऊंचाई में कमी, उसके बाद ऊंचाई में बढ़ोतरी और फिर दूसरी बार अचानक और तेजी से ऊंचाई में कमी का संकेत देते हैं." जेट से आखिरी ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन समुद्र तल से 1,100 फीट की ऊंचाई पर दर्ज किया गया था, जिसमें "वर्टिकल रेट -22,400 फीट प्रति मिनट" बताई गई थी.
यह हालिया घटना पाकिस्तान के खराब एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड की एक दुखद याद दिलाती है और देश की सबसे विनाशकारी हवाई दुर्घटनाओं में से एक की यादें ताजा कर देती है. मई 2020 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक पैसेंजर जेट, जिसमें 98 लोग सवार थे, कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. लैंडिंग की कोशिश नाकाम रहने के कारण हुई इस दुर्घटना में विमान में सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई थी. बाद में हुई सरकारी जांच में सिस्टम की बड़ी पेशेवर लापरवाही सामने आई. जांच में यह निष्कर्ष निकला कि पायलट, को-पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीमों की गंभीर मानवीय गलतियों के कारण ही यह जानलेवा दुर्घटना हुई थी.