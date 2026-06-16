/1 मुहर्रम पर काबा शरीफ को बदला गया नया किस्वा, दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी

किस्वा को बदलना कोई मामूली काम नहीं है. इस काम को करने से पहले कारीगर इसके लिए खास ट्रेनिंग लेते हैं. इस बार भी लगभग दस चरणों की जटिल प्रक्रिया के तहत पुराने गिलाफ को हटाया गया और नए गिलाफ को सावधानीपूर्वक स्थापित किया गया. सबसे पहले काबा की चारों दीवारों पर लगे पुराने कपड़े को अलग किया गया. इसके बाद नए गिलाफ के प्रत्येक हिस्से को अलग-अलग ऊपर उठाकर काबा की दीवारों पर फैलाया गया और मजबूत रस्सियों तथा विशेष सिलाई के जरिए उसे स्थिर किया गया. गिलाफ बदलने की प्रक्रिया में काबा की चारों दिशाओं पर यह कार्य अलग-अलग किया गया। प्रत्येक तरफ नए कपड़े को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित किया गया, जबकि पुराने कपड़े को धीरे-धीरे हटाया गया. यही प्रक्रिया चारों तरफ दोहराई गई, जिसके बाद पूरे काबा पर नया गिलाफ स्थापित हो गया.