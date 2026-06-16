/1 मुहर्रम पर काबा शरीफ को बदला गया नया किस्वा, दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी

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Saudi Arabia News: सऊदी अरब के पाक शहर मक्का में नए इस्लामी साल 1448 हिजरी की शुरुआत के साथ ही काबा शरीफ की किस्वा (गिलाफ-ए-काबा) को बदल दिया गया. यह वार्षिक धार्मिक परंपरा हर साल 1 मुहर्रम को निभाई जाती है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस साल भी मंगलवार 16 जून को मस्जिद अल-हरम में विशेष व्यवस्था के बीच काबा के पुराने गिलाफ को हटाकर नया गिलाफ चढ़ाया गया. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हरमैन शरीफैन मामलों की जनरल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष शेख डॉ. अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल-सुदैस ने की. वहीं किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स फॉर होली काबा किस्वा के विशेषज्ञ तकनीशियनों और कारीगरों की एक विशेष टीम ने इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया.
किस्वा को बदलना कोई मामूली काम नहीं है. इस काम को करने से पहले कारीगर इसके लिए खास ट्रेनिंग लेते हैं. इस बार भी लगभग दस चरणों की जटिल प्रक्रिया के तहत पुराने गिलाफ को हटाया गया और नए गिलाफ को सावधानीपूर्वक स्थापित किया गया. सबसे पहले काबा की चारों दीवारों पर लगे पुराने कपड़े को अलग किया गया. इसके बाद नए गिलाफ के प्रत्येक हिस्से को अलग-अलग ऊपर उठाकर काबा की दीवारों पर फैलाया गया और मजबूत रस्सियों तथा विशेष सिलाई के जरिए उसे स्थिर किया गया. गिलाफ बदलने की प्रक्रिया में काबा की चारों दिशाओं पर यह कार्य अलग-अलग किया गया। प्रत्येक तरफ नए कपड़े को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित किया गया, जबकि पुराने कपड़े को धीरे-धीरे हटाया गया. यही प्रक्रिया चारों तरफ दोहराई गई, जिसके बाद पूरे काबा पर नया गिलाफ स्थापित हो गया.
इसके बाद गिलाफ पर लगे सुनहरे बेल्ट (हिजाम) और अन्य सजावटी हिस्सों को सावधानी से जोड़ा गया. काबा के गिलाफ में कुल 53 सुनहरी कढ़ाई वाले हिस्से लगाए गए हैं. इनमें 16 टुकड़े बेल्ट के लिए, 7 टुकड़े बेल्ट के नीचे, 4 झूमरनुमा सजावट, 17 लालटेन डिजाइन, 5 टुकड़े काबा के दरवाजे के पर्दे के लिए, एक यमनी कोने के लिए, दो किनारों की सजावट और एक मिजाब (परनाला) की सजावट शामिल है. काबा के दरवाजे पर लगाए जाने वाले विशेष पर्दे को भी बड़ी सावधानी से तैयार किया गया. इसके लिए काले कपड़े में लगभग 3.33 मीटर चौड़ा और 6.35 मीटर लंबा हिस्सा काटकर उसे दरवाजे के आकार के अनुसार लगाया गया. यह काम अत्यधिक कौशल और समय की मांग करता है.
कैसे तैयार होता है किस्वा
किस्वा को शुद्ध रेशम से तैयार किया जाता है और उस पर सोने और चांदी के धागों से कुरआन की आयतें और इस्लामी नक्शे काढ़े जाते हैं. हर साल नए गिलाफ की स्थापना इस्लामी नए साल के आगमन का प्रतीक मानी जाती है. इस अवसर पर दुनिया भर के मुसलमानों की निगाहें मक्का की ओर रहती हैं और वे इस ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हैं.