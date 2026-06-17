/काबा शरीफ का 4000 साल पुराना इतिहास! किसने बनाया, कितनी बार टूटा और क्या है अंदर का राज?

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Kaaba History: दुनिया में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन मक्का मुकर्रमा में मौजूद काबा शरीफ का स्थान सबसे अलग और अहम है. यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की अक़ीदा का केंद्र है. हर दिन पांच वक्त की नमाज में मुसलमान इसी दिशा की ओर रुख करके इबादत करते हैं. इस्लाम के सबसे मुकद्दस मुकाम के तौर पर पहचाना जाने वाला काबा शरीफ सदियों से दीन, तारीख और रूहानियत की अजीम अलामत रहा है."
काबा शरीफ भले ही एक घनाकार इमारत जैसा दिखाई देता हो, लेकिन इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास छिपा हुआ है. इस्लामी परंपराओं के मुताबिक काबा का सबसे पहला निर्माण हजरत आदम (अलैहिस्सलाम) ने किया था. बाद में हजरत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उनके बेटे हजरत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह के हुक्म से इसका पुनर्निर्माण किया. यही वजह है कि काबा को दुनिया का सबसे प्राचीन इबादतगाह भी माना जाता है.
आज काबा की ऊंचाई लगभग 39 फीट 6 इंच है और इसका कुल क्षेत्रफल करीब 627 वर्ग फीट बताया जाता है. इसके अंदर का कमरा लगभग 13 गुणा 9 मीटर का है. इसकी दीवारें पत्थरों से बनी हैं, जिनकी मोटाई करीब एक मीटर है. अंदर का फर्श तवाफ करने वाली जगह से लगभग 2.2 मीटर ऊंचा है. छत और छप्पर लकड़ी से बने हैं, जिन्हें आधुनिक समय में मजबूत सामग्री से पुनर्निर्मित किया गया है. इतिहासकारों और इस्लामी स्कॉलर के मुताबिक, काबा शरीफ का पुनर्निर्माण कई बार हुआ है. कुछ स्रोत इसे पांच बार तो कुछ 12 बार तक पुनर्निर्मित होने की बात बताते हैं. हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल द्वारा पुनर्निर्माण के बाद समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे कारणों से इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाता रहा.
पैगंबर मोहम्मद (SAW) के नुबुव्वत मिलने से पहले भी खाना-ए-काबा का एक अहम पुनर्निर्माण हुआ था. मक्का में आई एक बड़ी सैलाब की वजह से काबा शरीफ की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर का फैसला किया. जब तामीर का काम पूरा हो गया तो हजर-ए-अस्वद (काला पत्थर) को उसकी जगह रखने को लेकर अलग-अलग कबीलों के बीच विवाद पैदा हो गया. हर कबीला चाहता था कि यह बड़ा सम्मान उसे मिले. मामला इतना बढ़ गया कि झगड़े की नौबत आ गई. तभी नौजवान मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपनी हिकमत और दानिशमंदी से ऐसा हल पेश किया, जिसे सभी कबीलों ने खुशी-खुशी कबूल कर लिया. आपने हजर-ए-अस्वद को एक चादर पर रखवाया और हर कबीले के सरदार को उस चादर का एक-एक किनारा पकड़ने के लिए कहा. फिर सभी ने मिलकर उस मुबारक पत्थर को उसकी जगह तक पहुंचाया. आखिर में रसूल-ए-अकरम (SAW) ने अपने मुबारक हाथों से हजर-ए-अस्वद को उठाकर काबा शरीफ की दीवार में स्थापित कर दिया.
कुरैश के पास उस वक्त इतना माल और सामान नहीं था कि वे हजरत इब्राहीम (अ.स.) की पूरी नींव पर काबा शरीफ को दोबारा बना सकें. इसी वजह से नींव का एक हिस्सा बाहर छोड़ दिया गया, जिसे आज 'हतीम' के नाम से जाना जाता है. उसी दौर में काबा शरीफ की शक्ल पहले की आयताकार बनावट से बदलकर लगभग घनाकार हो गई, जो आज भी दिखाई देती है. पैगंबर हजरत मुहम्मद (SAW) के विसाल के बाद भी काबा शरीफ के साथ कई अहम वाकये पेश आए. 64 हिजरी में एक हमले के दौरान काबा शरीफ को काफी नुकसान पहुंचा. इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ि.) ने इसकी दोबारा तामीर करवाई.
किसने बनवाया था दो दरवाजे
उन्होंने कोशिश की कि काबा शरीफ को उसी तरह बनाया जाए, जैसा हजरत इब्राहीम (अ.स.) की असली नींव पर था. इसी वजह से हतीम वाले हिस्से को भी काबा में शामिल कर लिया गया. साथ ही काबा शरीफ में दो दरवाजे बनाए गए. एक दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए. लेकिन बाद में उमय्यद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के शासनकाल में हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर से काबा में बदलाव किए और उसे कुरैश काल के स्वरूप में लौटा दिया. हतीम को फिर से अलग कर दिया गया और दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया गया. बाद में जब खलीफा को पैगंबर की इच्छा के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपने फैसले पर अफसोस भी जताया.
पुनर्निर्माण पर क्यों लग गई थी रोक?
अब्बासी खलीफा हारून अल-रशीद भी काबा को दोबारा इब्राहीमी नींव के मुताबिक, बनवाना चाहते थे, लेकिन प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान इमाम मालिक ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया. उनका कहना था कि अगर हर शासक अपनी इच्छा के मुताबिक काबा को तोड़कर बनाएगा तो यह पाक जगह राजाओं का खिलौना बन जाएगा. इमाम मालिक की सलाह मानते हुए खलीफा ने पुनर्निर्माण का विचार छोड़ दिया. 1039 हिजरी में मक्का में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण काबा की दो दीवारें गिर गई थीं. इसके बाद उस्मानी खलीफा सुल्तान मुराद खान के संरक्षण में इसका पुनर्निर्माण कराया गया. आज जो काबा दुनिया देखती है, उसका ज्यादातर ढांचा उसी दौर के निर्माण पर आधारित माना जाता है.
काबा के अंदर कौन जा सकता है?
आधुनिक दौर में काबा शरीफ की सबसे बड़ी मरम्मत और पुनर्निर्माण 1996 में किया गया था. मई से अक्टूबर 1996 तक चले इस बड़े प्रोजेक्ट में बैतुल्लाह के ढांचे को मजबूत करने और उसकी मरम्मत का काम किया गया. कहा जाता है कि इस तामीर के बाद काबा शरीफ के सिर्फ मूल पत्थर ही पुराने रह गए, जबकि छत, लकड़ी और दूसरी कई निर्माण सामग्री को नई सामग्री से बदल दिया गया. काबा शरीफ का अंदरूनी हिस्सा भी हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है. अंदर संगमरमर की खूबसूरत दीवारें और फर्श मौजूद हैं. वहां कुछ खंभे हैं और खुशबूदार इत्र व दूसरी मुकद्दस चीजें रखने की भी व्यवस्था है. दिलचस्प बात यह है कि काबा शरीफ के अंदर बिजली की कोई रोशनी नहीं होती. अंदर जाने की इजाजत भी आम लोगों को नहीं होती और सिर्फ खास मौकों पर सीमित लोगों को ही दाखिल होने का मौका मिलता है.