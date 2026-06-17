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काबा शरीफ का 4000 साल पुराना इतिहास! किसने बनाया, कितनी बार टूटा और क्या है अंदर का राज?

Kaaba History: काबा शरीफ इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुकाम है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है. हजरत इब्राहीम (अ.स.) से लेकर आधुनिक दौर तक इसका कई बार पुनर्निर्माण हुआ. 1996 में इसकी सबसे बड़ी मरम्मत की गई थी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 17, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:37 AM IST
काबा शरीफ का 4000 साल पुराना इतिहास! किसने बनाया, कितनी बार टूटा और क्या है अंदर का राज?
Image Credit: Kaaba History

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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