/काबा शरीफ का 4000 साल पुराना इतिहास! किसने बनाया, कितनी बार टूटा और क्या है अंदर का राज?

पैगंबर मोहम्मद (SAW) के नुबुव्वत मिलने से पहले भी खाना-ए-काबा का एक अहम पुनर्निर्माण हुआ था. मक्का में आई एक बड़ी सैलाब की वजह से काबा शरीफ की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर का फैसला किया. जब तामीर का काम पूरा हो गया तो हजर-ए-अस्वद (काला पत्थर) को उसकी जगह रखने को लेकर अलग-अलग कबीलों के बीच विवाद पैदा हो गया. हर कबीला चाहता था कि यह बड़ा सम्मान उसे मिले. मामला इतना बढ़ गया कि झगड़े की नौबत आ गई. तभी नौजवान मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपनी हिकमत और दानिशमंदी से ऐसा हल पेश किया, जिसे सभी कबीलों ने खुशी-खुशी कबूल कर लिया. आपने हजर-ए-अस्वद को एक चादर पर रखवाया और हर कबीले के सरदार को उस चादर का एक-एक किनारा पकड़ने के लिए कहा. फिर सभी ने मिलकर उस मुबारक पत्थर को उसकी जगह तक पहुंचाया. आखिर में रसूल-ए-अकरम (SAW) ने अपने मुबारक हाथों से हजर-ए-अस्वद को उठाकर काबा शरीफ की दीवार में स्थापित कर दिया.