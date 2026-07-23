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मॉनसून बना पाकिस्तान के लिए मुसीबत! कराची में बाढ़ का रेड अलर्ट जैसा खतरा

Karachi Flood Risk: पाकिस्तान के कराची में मॉनसून से पहले बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. नालों की सफाई की धीमी गति और अपर्याप्त तैयारियों को लेकर चिंता जताई जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:07 PM IST
मॉनसून बना पाकिस्तान के लिए मुसीबत! कराची में बाढ़ का रेड अलर्ट जैसा खतरा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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