/मॉनसून बना पाकिस्तान के लिए मुसीबत! कराची में बाढ़ का रेड अलर्ट जैसा खतरा

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Pakistan News: पाकिस्तान के कराची में मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है.'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, मॉनसून का मौसम शुरू होने के साथ ही कराची में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भले ही बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान है, लेकिन स्टॉर्मवॉटर ड्रेन की सफाई में धीमी प्रगति शहर को बाढ़ के खतरे में डाल सकती है.
पाकिस्तान मौसम विभाग (PMD) के मुताबिक, कराची में जुलाई से सितंबर के बीच बारिश होने की उम्मीद है, हालांकि इस साल बारिश औसत से कम रहने की संभावना है. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में पहले भी कम बारिश के बावजूद गंभीर शहरी बाढ़ की स्थिति देखी गई है. महज 15 मिलीमीटर बारिश से भी बड़े पैमाने पर जलजमाव, ट्रैफिक में रुकावट और व्यापारिक नुकसान जैसी समस्याएं हो जाती हैं.
पर्यावरण एक्सपर्ट और क्लाइमेट एक्शन सेंटर के निदेशक यासिर हुसैन ने कहा कि नालों की सफाई का सालाना अभियान कोई स्थायी समाधान देने में विफल रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों को बारिश के पानी को जमा करने के दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि छतों पर पानी जमा करना, इंजेक्शन कुएं और छोटे बांध बनाना. साथ ही, भूजल को फिर से भरने और बाढ़ को कम करने के लिए प्राकृतिक जलमार्गों को बहाल करना और अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है.
क्षेत्रीय योजनाकार सैयद नवाज-उल-हुदा ने कराची में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या के लिए दशकों से हो रहे अनियोजित शहरी विस्तार, अवैध बस्तियों, अतिक्रमण, सीवरेज कनेक्शन और अंधाधुंध कचरा फेंकने की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया. इन सबने शहर के प्राकृतिक जल निकासी नेटवर्क को बुरी तरह कमजोर कर दिया है. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए मजबूत स्थानीय प्रशासन, पर्याप्त फंड, नालों का नियमित रखरखाव और अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन (KMC) की एक रिपोर्ट में 19 ऐसी प्रमुख जगहों की पहचान की गई है, जहां भारी बारिश के दौरान गंभीर जलजमाव होता है. इनमें टॉवर, I.I. चुंदरीगर रोड, शाहराह-ए-फैसल, नर्सरी, कारसाज़, नाथा खान, एयरपोर्ट एरिया, गुरुमंदिर, NIPA चौरांगी, राशिद मिन्हास रोड, करीमाबाद और लियाकताबाद शामिल हैं. मॉनसून के मौसम में कई अन्य इलाके भी बाढ़ के खतरे की जद में रहते हैं, जैसे सुरजानी टाउन, सफूरा गोठ, गुलिस्तान-ए-जौहर, कोरंगी, लियारी और सदर.
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, KMC अधिकारियों ने बताया कि नालों की सफाई का सालाना अभियान 29 जून को शुरू हुआ था और यह सितंबर के अंत तक जारी रहेगा. नगर निकाय 45 बड़े स्टॉर्मवॉटर ड्रेन की सफाई कर रहा है, जबकि शहर के प्रशासन की ज़िम्मेदारी 512 छोटी नालियों की है. अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून की ज़ोरदार बारिश से पहले मुख्य रुकावट वाली जगहों को साफ करने की कोशिशें चल रही हैं.