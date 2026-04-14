Pakistan News: गैस गायब, चूल्हे ठंडे! कराची में हाहाकार जैसे हालात; लोगों का फूटा गुस्सा

Pakistan News: पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इन दिनों गैस संकट ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर भर में बिना किसी पूर्व सूचना के गैस कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को खासकर खाना बनाने के समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से लेकर देर रात तक गैस सप्लाई बाधित रहने के कारण रोजमर्रा की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

नागरिकों ने सुई सदर्न गैस कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह अपने तय शेड्यूल के अनुसार गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह नाकाम रही है. कंपनी ने दावा किया था कि सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की निर्बाध सप्लाई दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है. पिछले दो हफ्तों से लगातार और बिना बताए हो रही गैस लोड-शेडिंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं.

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बाहर लोग खा रहे हैं खाना

गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर घरों में खाना बनाने पर पड़ा है. कई परिवारों को मजबूरी में बाहर से खाना खरीदना पड़ रहा है या फिर एलपीजी सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है. इस वजह से पूरे शहर में एलपीजी स्टेशनों और खाने-पीने की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. रोटी और नान जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. महिलाओं और छात्रों पर इसका विशेष असर पड़ा है. घरों में खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है.

गैस की हो रही है किल्लत

वहीं, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह संकट तनाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि कई इलाकों में गैस के साथ-साथ बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित है. एलपीजी की बढ़ती मांग के कारण उसकी उपलब्धता भी प्रभावित हुई है. कई दुकानों पर सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. सुल्तानाबाद के निवासी मुहम्मद अख्तर ने बताया कि उन्हें गैस के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गैस कंपनी अपने शेड्यूल को सही तरीके से क्यों नहीं चला पा रही है. हालांकि, SSGC ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि तीनों समय नाश्ता, दोपहर और रात के दौरान गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. कंपनी के मुताबिक, ‘लाइन पैक’ और गैस प्रेशर सामान्य स्तर पर है और RLNG की कमी के बावजूद सभी सेक्टरों को संतुलित तरीके से सप्लाई दी जा रही है.