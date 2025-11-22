कराची हाई कोर्ट बना रणभूमि; 27वें संशोधन के खिलाफ वकीलों और पुलिस में चले जमकर लात घूंसे

Protest Against 27th Amendment in Constitution in Pakistan: पाकिस्तान में 27वें संशोधन के खिलाफ वकीलों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट जजों के इस्तीफा, वकील और पुलिस की भिड़ंत दिखाती है कि यह संशोधन देश की न्याय व्यवस्था पर गहरा असर डाल रहा है. पाकिस्तान कई शहरों में इस संशोधन के खिलाफ विरोध का दायरा बढ़ने के आसार हैं.
Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अस्थिरता से परेशान है. हालिया कुछ दिनों से पाकिस्तान में सेना को मजबूत करने और अन्य प्रशासनिक व संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले विवादित 27वें संशोधन के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है. कराची बार एसोसिएशन (KBA) के वकीलों ने शनिवार को सिंध हाई कोर्ट (SHC) में जोरदार प्रदर्शन किया.
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया. SHC परिसर में वकीलों ने नारेबाजी के साथ विरोध शुरू किया. जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई. पुलिस ने आरोप लगाया कि वकीलों ने उनकी यूनिफॉर्म तक फाड़ दी. झड़प के बाद पुलिस पीछे हट गई और वकीलों को परिसर में प्रदर्शन जारी रखने दिया गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हुए हैं.
विवादित 27वें संशोधन के तहत पाकिस्तान में एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया गया है. विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञों का आरोप है किफेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्थापना के पीछे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने का मकसद छिपा हुआ है. डॉन समाचारपत्र के मुताबिक, कई जानकारों ने कहा है कि इस कदम से सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को चुनौती मिलेगी और FCC को सबसे बड़े न्यायिक मंच के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है.
इस संशोधन का विरोध देश के वरिष्ठ न्यायाधीश भी कर रहे हैं. 13 नवंबर को संशोधन लागू होने के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज अतहर मिनल्लाह और मंसूर अली शाह ने अपनी नाराजगी जताते हुए तत्काल इस्तीफा दे दिया था. दोनों जजों का कहना था कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा.
शनिवार (22 नवंबर) को वकीलों ने पहले सिंध हाई कोर्ट के बाहर विरोध शुरू किया और इसके बाद बड़ी संख्या में वकील हाई कोर्ट परिसर में घुस गए. वकीलों का समूह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हॉल में पहुंचा और सरकार विरोधी नारे लगाए. इसके बाद परिसर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिसके कारण वकीलों ने बार रूम के बाहर प्रदर्शन जारी रखा.
कराची बार एसोसिएशन बीते एक सप्ताह से लगातार विरोध में है. इसी सप्ताह KBA ने रिटायर्ड जजों के समर्थन में सबऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी में पूरे दिन की हड़ताल की थी. इसके अलावा सोमवार को भी पूरे दिन कार्यवाही का बहिष्कार किया गया, जिसके चलते सिटी कोर्ट परिसर में वादियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया. KBA ने पहले ही घोषणा की थी कि मंगलवार से शनिवार तक हर दिन सुबह 11 बजे से प्रतीकात्मक हड़ताल (टोकन स्ट्राइक) की जाएगी. शनिवार को हुआ प्रदर्शन इसी विरोध का हिस्सा था.
