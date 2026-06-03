कराची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने ठुकराया समझौता प्रस्ताव; परीक्षा बहिष्कार रहेगा जारी

Karachi University Faculty Boycott Semester Exam: पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार किया था, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा बहिष्कार खत्म करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन और कर्मचारियों की आर्थिक शिकायतों को संभालने के तरीके को लेकर बढ़ती असंतोष की भावना सामने आई है.

कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी (KUTS) ने अपनी आम सभा की बैठक में फैसला किया कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे और सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार करते रहेंगे, भले ही प्रांतीय अधिकारियों ने इसमें दखल दिया हो. यह फैसला तब आया जब शिक्षकों ने किसी भी ऐसे समझौते का कड़ा विरोध किया जो उनके लंबे समय से अटके बकाए के तुरंत भुगतान की गारंटी नहीं देता था.

यह विवाद तब और बढ़ गया जब सिंध उच्च शिक्षा आयोग (SHEC) ने 1 जून को KUTS, ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन (OWA) और एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (EWA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया. इस नोटिफिकेशन में छह सदस्यों वाली एक समिति बनाने की घोषणा की गई, जिसे यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था.

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इस समिति की अध्यक्षता SHEC के चेयरमैन कर रहे हैं और इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसे निर्देश दिया गया है कि वह शिकायतों की जांच करे, आर्थिक प्रभावों का आकलन करे, संबंधित पक्षों से परामर्श करे और 40 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने परीक्षा बहिष्कार को तुरंत वापस लेने और यूनिवर्सिटी को प्रभावित परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी करने की अनुमति देने पर सहमति जताई थी.

हालांकि, शिक्षकों की आम सभा ने इस व्यवस्था को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. उनका तर्क था कि जिस सामूहिक निकाय ने विरोध शुरू किया था, उसे खत्म करने का अधिकार भी सिर्फ उसी के पास है. KUTS के अध्यक्ष डॉ. सैयद गुफरान आलम ने कहा कि जहां यूनियन के प्रतिनिधियों ने बातचीत का स्वागत किया और SHEC के साथ चर्चा के दौरान आशावादी रुख दिखाया, वहीं व्यापक शिक्षक समुदाय इससे संतुष्ट नहीं हुआ.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैकल्टी सदस्यों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अविश्वास का माहौल बनाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं होगा. कर्मचारियों ने बातचीत में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के शामिल होने का विरोध किया.

यह विरोध मुख्य रूप से शाम की कक्षाओं, परीक्षा ड्यूटी, पेपर सेट करने, कॉपियां जांचने, छुट्टियों के बदले नकद भुगतान (leave encashment) और अन्य लाभों के लिए बकाया मुआवजे के भुगतान को लेकर है. गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समर्थन से, शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी के बिगड़ते आर्थिक संकट की गहन जांच की भी मांग की है और कसम खाई है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है.