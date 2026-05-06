Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3207101
Zee SalaamMuslim Worldमहंगाई से पाकिस्तान बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार

महंगाई से पाकिस्तान बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच कराची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने सैलरी और भत्तों के भुगतान न होने पर परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया. बढ़ती महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. शिक्षक प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस विवाद से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 05:33 PM IST

Trending Photos

महंगाई से पाकिस्तान बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता संस्थाओं को पतन की ओर ले जा रही है. कराची यूनिवर्सिटी (KU) के शिक्षकों ने सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनके वित्तीय शिकायतों को दूर नहीं किया जा रहा है. इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे कैंपस को ठप कर दिया.  यह कदम कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी (KUTS) की उस अपील के बाद उठाया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा शिक्षकों के वित्तीय शिकायतों को लंबे समय से दूर करने में विफल होने का मुद्दा उठाया गया था. 

कराची यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रबंधन अच्छी नहीं होने और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने को लेकर उदासीनता की वजह से शिक्षकों को उनका मूल वेतन भी नहीं मिल पा रहा है. पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को लंबे समय से शाम के सत्रों, परीक्षा ड्यूटी और आवास भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनमें से कई लोग आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुँच गए हैं.

एक वरिष्ठ शिक्षक ने 'डॉन' को बताया, "ईंधन की कीमतों में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और उसके बाद बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने हमारी वित्तीय मुश्किलों को और बढ़ा दिया है." उन्होंने उस भारी महंगाई की ओर इशारा किया, जिसने पाकिस्तान में मध्यम वर्ग की खर्च करने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

KUTS के अध्यक्ष गुफरान आलम ने कहा कि यह हड़ताल "लगातार प्रशासनिक उदासीनता का तार्किक परिणाम" है. उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, "यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिक्षकों को विश्वास में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उनके पास बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा."

सरकारी संस्थान के भीतर मौजूद आंतरिक भ्रष्टाचार की वजह से "1.3 अरब PKR का भारी घाटा" हो गया है. यूनिवर्सिटी जिस "वित्तीय संकट" का सामना कर रही है, उसे उजागर करते हुए 'डॉन' ने बताया कि शिक्षकों के संगठन ने मुख्यमंत्री मुराद अली शाह से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने 1.3 अरब PKR के इस घाटे की जांच की मांग की है, ताकि "पारदर्शिता और जवाबदेही" सुनिश्चित की जा सके.

हजारों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद, शिक्षक अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे "मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे शिक्षकों और यूनिवर्सिटी को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करें." शिक्षकों ने गुरुवार को होने वाली आम सभा की बैठक तक अपना बहिष्कार जारी रखने का फैसला किया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Economic CrisisKarachi University Semester Exams Boycottmuslim world newsToday News

Trending news

Pakistan Economic Crisis
महंगाई से पाक बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार
West Bengal Muslim MLA
ममता से मुक्ति लेकिन भाजपा सरकार के कलेजे पर सवार रहेंगे विपक्ष के 38 मुस्लिम विधायक
muslim news
झारखंड में SIR की दस्तक से खौफ का माहौल; अल्पसंख्यक आयोग ने कर दी ये बड़ी मांग
Iraq Oil Discount
तेल पर भारी छूट दे रहा है मुस्लिम देश, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त; जानें IND का स्टैंड
Iran China Meeting
मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे चीन, टेंशन में ट्रंप
Delhi news
दिल्ली में 1511 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, लेकिन मुस्लिम कॉलोनियां...; मचा बवाल
West Bengal Muslim MLA
बंगाल से लेकर असम तक मुस्लिम उम्मीदवारों का जलवा, जानें 5 राज्यों में कितने बने MLA?
Owaisi on West Bengal Election
बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद ओवैसी का बड़ा बयान, मुसलमानों से की ये अपील
UP News
‘I Love Muhammad’ पोस्टर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को जमानत
us iran conflict
ईरान और अमेरिका के बीच खत्म हो गया युद्ध लेकिन..., ट्रंप ने किया ऐलान