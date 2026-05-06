महंगाई से पाकिस्तान बेहाल: सैलरी न मिलने पर कराची यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता संस्थाओं को पतन की ओर ले जा रही है. कराची यूनिवर्सिटी (KU) के शिक्षकों ने सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनके वित्तीय शिकायतों को दूर नहीं किया जा रहा है. इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे कैंपस को ठप कर दिया. यह कदम कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी (KUTS) की उस अपील के बाद उठाया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा शिक्षकों के वित्तीय शिकायतों को लंबे समय से दूर करने में विफल होने का मुद्दा उठाया गया था.

कराची यूनिवर्सिटी प्रशासन की प्रबंधन अच्छी नहीं होने और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इन मुद्दों को सुलझाने को लेकर उदासीनता की वजह से शिक्षकों को उनका मूल वेतन भी नहीं मिल पा रहा है. पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को लंबे समय से शाम के सत्रों, परीक्षा ड्यूटी और आवास भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनमें से कई लोग आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुँच गए हैं.

एक वरिष्ठ शिक्षक ने 'डॉन' को बताया, "ईंधन की कीमतों में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और उसके बाद बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने हमारी वित्तीय मुश्किलों को और बढ़ा दिया है." उन्होंने उस भारी महंगाई की ओर इशारा किया, जिसने पाकिस्तान में मध्यम वर्ग की खर्च करने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

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KUTS के अध्यक्ष गुफरान आलम ने कहा कि यह हड़ताल "लगातार प्रशासनिक उदासीनता का तार्किक परिणाम" है. उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, "यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिक्षकों को विश्वास में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उनके पास बहिष्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा."

सरकारी संस्थान के भीतर मौजूद आंतरिक भ्रष्टाचार की वजह से "1.3 अरब PKR का भारी घाटा" हो गया है. यूनिवर्सिटी जिस "वित्तीय संकट" का सामना कर रही है, उसे उजागर करते हुए 'डॉन' ने बताया कि शिक्षकों के संगठन ने मुख्यमंत्री मुराद अली शाह से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने 1.3 अरब PKR के इस घाटे की जांच की मांग की है, ताकि "पारदर्शिता और जवाबदेही" सुनिश्चित की जा सके.

हजारों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद, शिक्षक अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे "मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे शिक्षकों और यूनिवर्सिटी को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करें." शिक्षकों ने गुरुवार को होने वाली आम सभा की बैठक तक अपना बहिष्कार जारी रखने का फैसला किया है.