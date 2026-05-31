बकरीद पर कराची बेहाल: पानी, गैस और बिजली ठप होने से फूटा लोगों का गुस्सा

Pakistan News: कराची में ईद-उल-अज़हा के दौरान पानी, गैस और बिजली की भारी कमी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. भीषण गर्मी में नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के बिना गुजारा करना पड़ा. सेवा प्रदाताओं पर लापरवाही के आरोप लगे, जबकि प्रभावित लोगों ने त्योहार के बीच आई इस परेशानी पर गहरी नाराजगी जताई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Pakistan News: पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची में ईद-उल-अज़हा के तीन दिन के त्योहार का मज़ा किरकिरा हो गया और यह एक गहरे संकट में बदल गया है. कराची शहर में महत्वपूर्ण त्योहार ईद-उल-अजहा के मौके पर भी पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई और गैस-बिजली भी बड़े पैमाने पर गुल रही, जिससे शहर में संकट जैसी स्थिति बन गई है.
आम नागरिकों को भीषण गर्मी में गैस, पानी, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के बुनियादी साधनों के बिना गुज़ारा करना पड़ा. कराची के बड़े इलाकों में नलों में पानी न आना, गैस का प्रेशर कम होना और लंबे समय तक बिजली गुल रहना, इन सबने स्थानीय परिवारों को परेशान और गुस्से से भर दिया.
शहर के तीन मुख्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि वे इस बड़े त्योहार के दौरान, जब सेवाओं की मांग सबसे ज़्यादा थी, उन्हें ठीक से बनाए रखने में नाकाम रहे. लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी गैस और बिजली कंपनियों की वजह से हुई; स्थानीय लोगों ने उन पर पूरे दिन सप्लाई के मामले में "लुका-छिपी" खेलने का आरोप लगाया, जो "बिना रुकावट सप्लाई" के सरकारी दावों के बिल्कुल उलट था.
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क्षेत्रीय गैस कंपनी ने ज़ोर देकर कहा कि उसने ईद-उल-अज़हा के दौरान लगातार गैस बांटी, फिर भी कई इलाकों के घरों से शिकायतें आईं कि या तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी या उसका प्रेशर इतना कम था कि काम चलाना मुश्किल था. शहर के लोगों ने ईद के दिनों में बिना रुकावट सप्लाई न दे पाने के लिए इन तीनों सेवा प्रदाताओं की कड़ी आलोचना की.
फेडरल बी एरिया के रहने वाले मुहम्मद आसिफ ने बताया कि गैस का प्रेशर इतना कम था कि वे चाय के लिए पानी भी नहीं उबाल पा रहे थे, मांस पकाना तो दूर की बात है। अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए, नॉर्थ कराची की रहने वाली फरीदा बेगम ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए अपनी बहन से गैस सिलेंडर उधार लेना पड़ा.