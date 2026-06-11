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Kashmiri diaspora protests Against Pakistan: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई. प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की. पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी समुदाय के लोग ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रही अशांति से निपटने के पाकिस्तान के तरीके की निंदा की और इस क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की.
इस प्रदर्शन में एक्टिविस्ट, समुदाय के नेता और चिंतित निवासी शामिल हुए, जिन्होंने PoJK की हालिया घटनाओं से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और बढ़ते जन-असंतोष के बीच कई इलाकों में लगाई गई पाबंदियों की आलोचना की.
प्लेकार्ड लिए और नारे लगाते हुए, प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के दमन और डराने-धमकाने की कार्रवाई को खत्म करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने नागरिकों के हताहत होने, आवाजाही पर पाबंदियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं की खबरों को उजागर किया और तर्क दिया कि ऐसे उपाय लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक मानवाधिकारों को कमजोर करते हैं.
कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया, पाकिस्तानी प्रशासन के तहत रहने वाले कश्मीरियों की चिंताओं पर जोर दिया और अधिकारियों से अधिक पारदर्शी और जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया. उन्होंने इस्लामाबाद से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और बल प्रयोग व जबरदस्ती के उपायों के बजाय प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक बातचीत करने का आह्वान किया.
एक वक्ता ने भीड़ से कहा, "आम कश्मीरियों की आवाज़ को दमनकारी कार्रवाई से नहीं दबाया जा सकता," और शांतिपूर्ण बातचीत व राजनीतिक जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया. दूसरों ने पाकिस्तानी सरकार से लोकतांत्रिक तरीकों से जनता की शिकायतों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि किसी भी दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए.
प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक संस्थानों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रखने की अपील की. उन्होंने स्थिति की स्वतंत्र जांच और मानवाधिकारों, सभा की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए अधिक समर्थन की मांग की.
प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रतिभागियों ने PoJK की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. आयोजकों ने कहा कि कश्मीरी समुदाय न्याय, शांति और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वकालत करना जारी रखेगा, साथ ही वैश्विक ताकतों से इस क्षेत्र में नागरिकों के साथ व्यवहार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करेगा.