Kashmiri diaspora protests Against Pakistan: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई. प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों द्वारा मारे जाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की. पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी समुदाय के लोग ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रही अशांति से निपटने के पाकिस्तान के तरीके की निंदा की और इस क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की.