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कश्मीरी डायस्पोरा का ब्रैडफोर्ड में प्रदर्शन, PoK में मानवाधिकार जांच की मांग

Kashmiri diaspora protests Against Pakistan: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हालिया हिंसक प्रदर्शनों और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी समुदाय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पाकिस्तान की आलोचना की गई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जांच की मांग की गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:16 PM IST
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