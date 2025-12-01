Advertisement
Khaleda Zia की हालत बेहद नाजुक, इलाज के लिए विदेश से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चीन सहित विदेशी डॉक्टरों की पांच सदस्यीय टीम एवरकेयर अस्पताल पहुंची है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:18 PM IST

Khaleda Zia की हालत बेहद नाजुक, इलाज के लिए विदेश से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत में कोई सुधार नहीं आया है. ताजा अपडेट के मुताबिक, जिया को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है. दूसरी तरफ बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से साझा जानकारी के मुताबिक, जिया के इलाज के लिए पांच सदस्यों वाली विदेशी मेडिकल टीम आज दोपहर एवरकेयर हॉस्पिटल पहुंची.

बांग्लादेशी मीडिया दे डेली स्टार ने हॉस्पिटल के सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीम के सदस्य दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर एवरकेयर पहुंचे. इनमें से ज्यादातर डॉक्टर चीन से हैं. उम्मीद की जा रही है कि विदेशी डॉक्टरों की टीम पहले जिया का इलाज कर रहे स्थानीय और विदेशी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे. मेडिकल बोर्ड ने उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और विशेषज्ञों की राय मांगी है.

इससे पहले शुक्रवार रात को मेडिकल बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि पूर्व पीएम की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं. अगर उनकी हालत ठीक रही, तो बेहतर इलाज के लिए ब्रिटेन भेजने की कोशिश कर सकते हैं. फिलहाल यह मुमकिन नहीं हुआ, तो सिंगापुर भेजने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, पहली प्राथमिकता जिया का स्वास्थ्य है. बीएनपी चीफ इस वक्त सफर करने की हालत में नहीं हैं.

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, बीएनपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने सोमवार को बताया, "बेगम जिया की हालत फिर से क्रिटिकल हो गई है. वह रविवार रात से वेंटिलेशन सपोर्ट पर हैं." 80 साल की पूर्व पीएम कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही हैं, जिनमें दिल की समस्याएं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस और किडनी की परेशानी शामिल हैं. डॉक्टरों की ओर से जारी बयान के अनुसार खालिदा जिया फिलहाल किसी भी यात्रा के लिए फिट नहीं हैं.

इससे पहले बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि बांग्लादेश के जाने-माने डॉक्टर के साथ ही अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स और ब्रिटेन में लंदन क्लिनिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में खालिदा जिया का इलाज चल रहा है. इस साल की शुरुआत में 7 जनवरी को, खालिदा जिया अच्छे इलाज के लिए लंदन गई थीं और 117 दिन रहने के बाद 6 मई को वापस अपने घर लौटीं थीं.

इनपुट-आईएएनएस

Bangladesh newsKhaleda Zia News

