भारत में जन्म, पाकिस्तान में परवरिश और तीसरे मुल्क से सियासत की उड़ान; जानें खालिदा जिया की पूरी कहानी

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता खालिदा ज़िया का इंतकाल हो गया है. उन्होंने आज (30 दिसंबर) 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति का एक लंबा, प्रभावशाली और विवादास्पद अध्याय खत्म हो गया है. खालिदा जिया न सिर्फ़ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, बल्कि उन्होंने दो बार सरकार का नेतृत्व किया और दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति को आकार दिया.

खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था. उनके जीवन में दक्षिण एशिया के कुछ सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव देखे गए. उनके जन्म के ठीक दो साल बाद 1947 में भारत के विभाजन के बाद जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्से (जैसे दक्षिण दिनाजपुर के कुछ इलाके) अस्थायी रूप से पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भारत को लौटा दिया गया. भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव के कारण पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया. 16 दिसंबर, 1971 को भारतीय हस्तक्षेप और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा.

शौहर की हत्या के बाद सियासत में एंट्री

खालिदा जिया ने 1980 के दशक में अपने शौहर और तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान की हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा. उस समय राजनीति उनके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद उन्होंने BNP की कमान संभाली. धीरे-धीरे, वह देश की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गईं. 1991 में उन्होंने पहली बार पद की शपथ ली और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. इसके बाद उन्होंने 2001 से 2006 तक फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया. उनके कार्यकाल में मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, निजीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर दिया गया, हालांकि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक कमज़ोरियों और चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप भी लगे.

भारत से खालिदा जिया का कैसा था संबंध

भारत के साथ खालिदा ज़िया के संबंध हमेशा जटिल और तनावपूर्ण रहे. उनकी राजनीति को अक्सर भारत विरोधी माना जाता था. उन्होंने 1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि को "गुलामी की संधि" और 1996 की गंगा जल-बंटवारा संधि को "दासता का सौदा" कहा था. उन्होंने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते का भी विरोध किया, इस डर से कि यह क्षेत्र भारतीय प्रभाव में आ जाएगा. खालिदा ज़िया के पहले कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी तनाव देखा गया था. अप्रैल 2001 में मेघालय और असम सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 16 भारतीय सैनिक मारे गए. इससे रिश्ते और खराब हो गए. तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे, सीमा प्रबंधन और अवैध अप्रवासन जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार का रुख भी टकराव वाला था.

खालिदा जिया ने तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलने से किया था इनकार

अपने कार्यकाल के दौरान खालिदा ज़िया ने भारत के बजाय पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी. उनकी सरकार पर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगा. आरोप था कि पाकिस्तान की ISI ने ढाका में अपनी मौजूदगी मजबूत की और HUJI जैसे कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन दिया. पूर्वोत्तर के भारतीय विद्रोही समूहों के बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकाने मिलने की भी खबरें थीं. भारत के प्रति खालिदा ज़िया के रुख का एक उदाहरण मार्च 2013 में देखा गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ढाका के दौरे पर थे और खालिदा ज़िया ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.

उस समय भारत में UPA सरकार सत्ता में थी और खालिदा ने आरोप लगाया कि भारत शेख हसीना सरकार को अनुचित प्राथमिकता दे रहा है. हालांकि, उन्होंने भारत के कुछ दौरे भी किए. 2006 में प्रधानमंत्री के तौर पर वह तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिलीं. इसके अलावा अक्टूबर 2012 में भारत का उनका दौरा, जब वह विपक्ष की नेता थीं, काफी चर्चा में रहा. BNP की पारंपरिक भारत विरोधी छवि को देखते हुए इस दौरे को महत्वपूर्ण माना गया था.

शेख हसीना के साथ कैसा था संबंध

खालिदा ज़िया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बांग्लादेशी राजनीति की सबसे कड़वी प्रतिद्वंद्विता में से एक माना जाता है. दोनों नेताओं के बीच मतभेद अंत तक बने रहे. खालिदा ज़िया की सरकार गिरने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज किए गए और उन्हें 2018 में जेल भेज दिया गया. जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई. उनकी पार्टी और परिवार ने शेख हसीना सरकार से बेहतर इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजने का बार-बार अनुरोध किया, लेकिन हर बार इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया. अब, शेख हसीना की सरकार गिरने और फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने के साथ यह देखना बाकी है कि खालिदा ज़िया की मौत का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा. खालिदा ज़िया ने फरवरी में होने वाले आम चुनावों के लिए सोमवार को बोगुरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.