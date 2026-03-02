खामेनेई के बाद अब बीवी की भी मौत, US-इजरायली हमले में घायल मंसूरेह बगरज़ादेह ने तोड़ा दम

Iran Crisis: ईरान में लगातार अमेरिका और इजराइली सेना हमले कर रही है. बीते 28 फरवरी से शुरू हुए इस हमले में अब तक 550 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो गई है. जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजरायल के कई ठिकानों पर मिसाइल हमला किया. इससे पहले 28 फरवरी के अमेरिका और इजरायल हमले में सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei), बेटी-दामाद समेत कई सीनियर अधिकारी शहीद हो गए थे.

इस हमले में आयत उल्लाह अली खामेनेई की 79 वर्षीय बीवी मंसूरेह खोजस्तेह बगरज़ादेह (Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh) गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. जिनका अज्ञात जगह पर इलाज किया जा रहा था. हालांकि, आज सोमवार (2 मार्च) को मंसूरेह खोजस्तेह बगरज़ादेह की मौत हो गई है.

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि वह उस अमेरिकी-इजराइली हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिसमें खामेनेई की मौत हो गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 79 वर्षीय मंसूरेह खोजस्तेह बगरज़ादेह शनिवार (28 फरवरी) को हुए हवाई हमलों के बाद से कोमा में थीं. उनका सीनियर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की निगरानी में इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.

