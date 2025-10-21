Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969417
Zee SalaamMuslim World

इन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर, ख्वाजा आसिफ ने किया खुलासा

Pakistan Afghanistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर समझौता हो गया है. दोनों देशों के बीच आतंकवाद को रोकने पर सहमति बनी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:59 AM IST

Trending Photos

इन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर, ख्वाजा आसिफ ने किया खुलासा

Pakistan Afghanistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग खत्म हो गई है. इस जंग को रुकवाने के लिए और दोनों देशों में समझौता करवाने के लिए तुर्की और कतर ने मध्यस्थता की. सीजफायर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घुसपैठ रोकने को लेकर सहमति बनी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई तो यह सीजफायर का उल्लंघन होगा. 

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कतर में हुई इस बैठक में हिस्सा लिया. दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने पर सहमति बनी है. पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि दहशतगर्द तनजीम तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान (TTP) अफगानिस्तान के मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है. इस आरोप को अफगानिस्तान ने खारिज कर दिया. 

वहीं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के प्रचार विंग ISPR पर आरोप लगाते हुए कहा कि ISPR अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार पर ISIS और ISPL जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देने का झूठा आरोप लगाता है ताकि अफगानिस्तान की स्थिरता और संप्रभुता को कमजोर किया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट की शर्तों के तहत यह तय हुआ है कि कोई भी देश दूसरे के खिलाफ कोई दुश्मनी भरा एक्शन नहीं लेगा, न ही वे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हमले करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे. मुजाहिद ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के सिक्योरिटी फोर्स, सिविलियन या ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से बचने पर सहमत हुए हैं.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होनी है ताकि समझौते को लागू करने का तरीका बनाया जा सके. गौरतलब है कि TTP के आतंकवादी पाकिस्तान में आए दिन हमले करते हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ-साथ वहां के आम लोग भी मारे जाते हैं. पाकिस्तान ने इस संगठन को काबू करने के लिए अफगानिस्तान से आग्रह किया, लेकिन अफगानिस्तान ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबूल समेत कई इलाकों में बमबारी की. पाकिस्तान ने कहा कि वह TTP के आतंकियों और उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsKhawaja AsifPakistan Afghanistan CeasefireToday News

Trending news

Pakistan News
इन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर, ख्वाजा आसिफ ने किया खुलासा
Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू बुखार का आतंक, 24 घंटे में 4 और मौतें
Iran Supreme Leader on Trump
ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- वैज्ञानिक मार सकते हो...'
Pune Diwali 2025
नफरत का अजेंडा ध्वस्त! मुस्लिम दुकानदारों से हिंदुओं ग्राहकों ने की जमकर खरीदारी
Ajmer Dargah Controversy
अजमेर दरगाह पर फिर उठा बवाल! हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नाजिम को भेजा नोटिस
Zafar Ali
संभल जामा मस्जिद के सदर का चुनावी ऐलान पड़ सकता है भारी, सरकारी वकील का बड़ा बयान
gonda news
तलाक की धमकी से तंग आकर नाजिया ने छोड़ दी दुनिया; मरने से पहले वीडियो बनाकर दी बद्दुआ
Indian Passport Fraud
भारतीय पहचान में पाकिस्तानी एजेंट? ईडी ने कसा शिकंजा; तलाश जारी
Supaul Congress Candidate
कौन हैं मिन्नत रहमानी? जिन्हें कांग्रेस ने सुपौल से बनाया अपना उम्मीदवार
Pakistan
Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें