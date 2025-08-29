मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक
मलाला के रास्ते पर वजीरिस्तान की लड़कियां; सड़कों पर उतरकर माँगा तालीम का हक

Girls Education Crisis in Pakistan: पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम बद से बदतर हालत में पहुंच चुकी है. उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान में 250 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं. यहां की बदतर तालीमी निजाम का आलम यह है कि महज 22 फीसदी लड़कियां प्राइमरी तक और 7 फीसदी ही हाई स्कूल तक पहुंच पाती हैं. वजीरिस्तान में लड़कियों ने स्कूल टीचर न होने की शिकायत करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया. 

 

|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:24 PM IST

वजीरिस्तान मे बच्चियों का जबरदस्त प्रदर्शन (फाइल फोटो)
वजीरिस्तान मे बच्चियों का जबरदस्त प्रदर्शन (फाइल फोटो)

Khyber Pakhtunkhwa News Today: दुनिया बीते कई सालों में तरक्की के कई पड़ाव देखें है, इस दौरान मर्दों के साथ औरतों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कामयाबी में अपनी महती भूमिका अदा की है. हालांकि, ऐसे समय जब दुनिया के बहुत सारे मुल्क चांद पर पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं और कई महिलाएं अंतरिक्ष महत्वपूर्ण शोध कर जमीन पर सकुशल लौटीं, वहीं ऐसे समय में पाकिस्तान के कई इलाकों में लड़कियां अभी भी स्कूल जाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं.

पाकिस्तान में अक्सर कट्टरपंथी लड़कियों की तालीम के खिलाफ रहे हैं और कई बार स्कूल जाने वाल लड़कियों पर जानलेवा हमले हुए हैं. इसी तरह का एक और शर्मनाक नजारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान में देखने को मिला. यहां स्कूली बच्चियां हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि स्कूल में टीचर ही नहीं हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है. 

बच्चियों के स्कूल में नहीं हैं एक भी टीचर्स

स्कूलों में टीचर की मांग करने वाली बच्चियों ने नारे लगाए कि "तालीम हमारा हक है" और "हमारा मुस्तकबिल बर्बाद मत करो." बताया जा रहा है कि यहां के स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं. स्कूल का मिडिल सेक्शन बिना किसी टीचर के चल रहा है. वहीं प्राइमरी सेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ दो महिला टीचर्स पर है. इस वजह से क्लासेज लगभग ठप हो चुकी हैं और बच्चियां स्कूल तो जाती हैं, लेकिन बगैर कुछ पढ़े लिखे निराश होकर लौट आती हैं.

स्थानीय लोगों और बच्चों के सरपरस्त ने अपर एजुकेशन डिपार्टमेंट (फीमेल), वज़ीरिस्तान पर लापरवाही बरतने और गलत प्लानिंग करने के आरोप लगाए हैं. बच्चों के सरपरस्तों का कहना है कि अधिकारी स्कूलों से टीचर्स को हटाकर बंद पड़े स्कूलों में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जिससे तालीमी निजाम बद से बदतर हो गए हैं.

'वजीरिस्तान में बच्चियों का मुस्तकबिल अंधेरे में'

एक सरपरस्त ने नाराजगी जताते हुए कहा, "हमारी बेटियां रोज यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती हैं, लेकिन पढ़ाई किए बिना लौट आती हैं. हम इतने गरीब हैं कि उन्हें प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते है. अगर अधिकारी चुप रहे तो बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाएगा." स्थानीय बुज़ुर्गों का कहना है कि अधिकारी बच्चों के वालिदैन पर चुप रहने का दबाव डालते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़कियों की तालीम समाज की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है और सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए.

वहीं प्रदर्शन कर रही बच्चियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द ही टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई, तो आंदोलन अपर और साउथ वजीरिस्तान तक फैलाया जाएगा और सभी गर्ल्स स्कूलों में क्लासेज बंद कर दी जाएंगी. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो वजीरिस्तान की नाजुक तालीमी निजाम ढह जाएगा और हजारों बच्चियों के सपने हमेशा के लिए खाक में मिल जाएंगे.

बच्चियों की तालीमी आंकड़े कर देंगे दंग

रिपोर्ट बताती है कि उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान में 250 से ज्यादा स्कूल पूरी तरह बंद पड़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लड़कियों के स्कूल प्रभावित हैं. दाखिले की स्थिति भी बेहद खराब है. यहां महज 22 फीसदी लड़कियां ही प्राइमरी तक पहुंच पाती हैं, जबकि मिडिल या हाई लेवल तक पढ़ाई जारी रखने वाली बच्चियों की संख्या 7 फीसदी से भी कम है.

