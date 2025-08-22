Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर, 300 की जान गई, बचाव अभियान में जुटी पाक आर्मी
Pakistan Flood News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बीते मंगलवार को अचान आई बाढ़ की वजह से 300 लोगों की मौत हो गई. साथ ही इस बाढ़ की वजह से सड़कों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:08 PM IST

Pakistan Flood News: पाकिस्तान  इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले हफ्ते आई बाढ़ से भीषण तबाही हुई है. इस बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. हालांकि पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन और सेना के जवानों ने खैबर पख्तूनख्वा को इस आपदा से बाहर लाने में अहम भूमिका निभाई है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बताया है कि बाढ़ से प्रभावित सड़कों और बुनियादी ढ़ांचे को फिर से बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है. 

दरअसल, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले मंगलवार को आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी, जिमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. अब खबर है कि बाढ़ की वजह से ठप पड़ी व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की 70% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बाढ़ से ठप हुई बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल करने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि ज़्यादातर सड़कें साफ़ कर दी गई हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने-पीने की चीज़ें और दीगर चीज़ें आसानी से पहुँच रही हैं. अताउल्लाह तरार ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अधिकारियों को ख़ैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर ज़िले में राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने का आदेश दिया है, जहाँ शुक्रवार को मूसलाधार बारिश और बादल फटने से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी.

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बीते 26 जून से अब तक देशभर में मानसूनी बारिश की वजह से आई बाढ़ में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि 25,000 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है.

वहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सैन्य डॉक्टर घायल लोगों का इलाज कर रहे हैं और सेना के इंजीनियर्स बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत कर रहे हैं. सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी बताया कि सैनिकों ने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके बाढ़ और भूस्खलन से कटे दूरदराज के गांवों में खाना और रसद पहुंचाई है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

