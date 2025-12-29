खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता उग्रवाद, गवर्नर ने प्रांत सरकार से की अपील, सेना का करें समर्थन

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद की घटनाएँ हाल के महीनों में बढ़ी हैं. इसको लेकर प्रांत में असुरक्षा की भावना है. इसी कड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुन्दी ने प्रांत की सरकार से क्षेत्र में सैन्य अभियानों का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस चीज की बेहद जरूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकार सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों का समर्थन करे.

नेशनल प्रेस क्लब में अपने संबोधन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि प्रांत में स्थिरता के बिना विकास परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं. उन्होंने बताया कि असुरक्षा खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालती है.

उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद के मामलों में वृद्धि के लिए अफगानिस्तान पर आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों पर हमलों में शामिल होने के आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिन अफगानों के पास पाकिस्तान में रहने के लिए दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें अवैध माना जाता है.

गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी विदेशी नागरिक उचित दस्तावेजों के बिना पाकिस्तान में नहीं रह सकता है और यह नीति बिना दस्तावेज वाले अफगानों पर भी लागू होती है. उन्होंने बताया कि जो लोग पढ़ाई या काम करना चाहते हैं, उन्हें वैध कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. गौरतलब है कि अफगानिस्तान के हजारों नागरिक सालों से पाकिस्तान में शरणार्थी बनकर रह रहे थे. लेकिन पाकिस्तान सरकार ने तालिबान से तनाव के बीच अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकाल रही है.