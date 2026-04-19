मौत को मात! 16 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला शख्स, परिवार मृत मानकर पढ़ चुका था जनाजा

Pakistan News: "जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई." यह कहावत पाकिस्तान से आई एक हैरान कर देने वाले मामले में सच साबित होती दिखी, जहां एक शख्स को मृत मानकर दफना दिया गया, लेकिन वह 16 दिन बाद जिंदा मिल गया. यह घटना सुनकर हर कोई हैरान है और परिवार की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.

यह घटना खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले के रुस्तम इलाके की है. बीते माह 31 मार्च को यहां संगमरमर की खान में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा. उस समय खान में 12 मजदूर मौजूद थे. हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रुप से घायल हो गये थे, जिन्हें बाद रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि, एक मजदूर लापता था, जिसकी तलाश लगातार जारी थी.

इसी बीच मलबे से मिले एक शव को अब्दुल वहाब का मानकर उनके परिवार ने दफना दिया. परिवार ने कपड़ों के आधार पर पहचान की थी, लेकिन शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होने की वजह से पूरी तरह निशानदेही करना मुश्किल था. अब्दुल वहाब के रिश्तेदार फजल मन्नान ने बताया कि हालात ऐसे थे कि पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन परिवार को लगा कि वही उनका बेटा है.

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बीते 16 अप्रैल की सुबह सब कुछ बदल गया. अब्दुल वहाब के भाई नासिर का फोन आया, जिन्होंने खुशी से भावुक होकर रोते हुए बताया कि वहाब जिंदा हैं. यह सुनकर परिवार हैरान रह गया, और किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था. फजल मन्नान ने बताया कि एक दिन पहले ही वह अब्दुल वहाब के माता-पिता के साथ बैठे थे, जहां उनकी मां बेहद दुखी थीं. कुछ समय पहले ही उनका दूसरा बेटा सऊदी अरब से बीमार होकर लौटा था और उसकी मौत हो गई थी.

लगातार 16 दिन तक खोजबीन चलती रही. इस दौरान स्थानीय लोग, मजदूर और उनके रिश्तेदार भी तलाश में जुटे रहे. खान में काम करने वाले मजदूर नजीबुल्लाह ने बताया कि भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा था और उम्मीद थी कि शाम तक सुरंग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दोपहर से पहले ही अंदर से आवाज आई, "मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो."

यह आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. तुरंत हाथों से मलबा हटाया गया और कुछ ही देर में अब्दुल वहाब को जिंदा बाहर निकाल लिया गया. इससे पहले लोग उनका जनाजा पढ़ चुके थे और उन्हें दफना भी चुके थे.

बीबीसी ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कासिम के हवाले से बताया कि शवों की पहचान कपड़ों के आधार पर की जा रही थी, इसी वजह से यह गलती हुई. अब प्रशासन ने उस शव की सही पहचान के लिए एक कमेटी बनाई है. रेस्क्यू सेवा के प्रवक्ता अब्बास खान ने कहा कि दफनाए गए शख्स की पहचान अब जांच के जरिए की जाएगी, जिसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा.

फिलहाल अब्दुल वहाब मर्दान के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के समय मजदूर अपनी जगह साफ करने के बाद चाय पी रहे थे, तभी अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा. यह हादसा रुस्तम के पलौढेरी नंग आबाद इलाके में हुआ था, जहां कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और खनन का काम अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था.

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