Pakistan: शादी में नाच रहे थे मेहमान, तभी हुआ आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत 10 घायल

Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में एक शादी समारोह में आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें फिलहाल पांच लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है. वहीं, 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. यह हमला बीते शुक्रवार को शांति समिति के अध्यक्ष नूर आलम महसूद के घर पर हुआ. हमले के दौरान घर में शादी समारोह चल रहा था और मेहमान नाच रहे थे. जोरदार धमाके की वजह से घर की छत गिर गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए.

इस हमले के बाद डेरा इस्माइल खान जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सज्जाद अहमद साहिबजादा ने जानकारी दी कि यह हमला शांति समिति के अध्यक्ष नूर आलम महसूद के घर पर हुआ. बता दें कि हमले के बाद बचावकर्मियों की टीम, 7 एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची. मलबे की वजह से घायलों को रेस्क्यू करने में समस्या उत्पन्न हुई. इस हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में शांति समिति के एक वरिष्ठ नेता वहीदुल्लाह महसूद की भी मौत हो गई है. इस हमले के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. वहीं, इस हमले पर खैबर पख्तूनख्वा (KP) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने दुख व्यक्त करते हुए हमले की निंदा की है. उन्होंने IG इस हमले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस हमले से जुड़े लोगों को सख्त सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

गौरतलब है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति समिति के नेता और सदस्य आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं और उन पर हमले हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में ही एक हमले में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में शांति समिति के चार सदस्यों की मौत हो गई.