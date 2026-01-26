मातम में तब्दील हुआ शादी समारोह: आत्मघाती हमला करने वाला निकाला अफगानी नागरिक अब्दुल रहमान

Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बीते शुक्रवार (23 जनवरी) को एक शांति समिति अध्यक्ष के घर पर शादी समारोह के दौरान आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली थी. अब इस आत्मघाती हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला व्यक्ति की पहचान 21 वर्षीय अब्दुल रहमान के रूप में की है. अब्दुल रहमान अफगानिस्तान का नागरिक था, जो इस आत्मघाती हमले में खुद को उड़ा लिया.

इस आत्मघाती हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में हमलावर अब्दुल रहमान अपने चारों ओर एक सफेद शॉल लपेटे हुए शादी समारोह में प्रवेश करते हुए दिख रहा है. फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर अब्दुल रहमान अचानक मुख्य सभा क्षेत्र से निकलकर पीछे के एक कमरे की ओर गया जहां बुजुर्ग मौजूद थे. कमरे में घुसने के कुछ ही देर बाद उसने आत्मघाती हमले को अंजाम दिया.

पाकिस्तान के सुरक्षा विश्लेषकों ने बताया कि अफगानिस्तान तेजी से आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक ऑपरेशनल बेस बन गया है. उन्होंने कहा कि अफगान आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर किराए के हमलावरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले साल पाकिस्तान की राजधानी में स्थित "इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट" कोर्ट के पास एक अफगान नागरिक ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें लगभग 12 लोग मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान क्षेत्र में एक शांति समिति अध्यक्ष नूर आलम महसूद के घर पर हुआ. हमले के वक्त नूर आलम महसूद के घर पर उनके भतीजे की शादी समारोह चल रहा था और मेहमान डांस कर रहे थे. पुलिस अधिकारी मुहम्मद अदनान के मुताबिक आत्मघाती धमाके की वजह से संबंधित घर गिर गया.