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Khyber Pakhtunkhwa Terror Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार (20 जून) को एक बार फिर आतंकियों ने बम विस्फोट कर दहलाने की कोशिश की, जब बन्नू जिले में सड़क किनारे हुए दो धमाकों से इलाके के लोग दहशत में आ गए. इन विस्फोटों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बन्नू जिले के मरका बेरा इलाके में हुई. पहला विस्फोट उस समय हुआ जब हाथी खेल गांव से बन्नू शहर की ओर जा रही एक यात्री वैन को निशाना बनाया गया. विस्फोटक को सड़क किनारे लगाया गया था. यह धमाका इतना तेज और खौफनाक था कि मौके पर ही पांच लोगों की जान चली गई, जबकि वैन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.
इस धमाके के बाद जब आसपास के लोग राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, उसी दौरान कुछ ही समय बाद दूसरा विस्फोट हुआ. इस दूसरे धमाके ने वहां मौजूद लोगों को भी अपने आगोश में ले लिया. दूसरे विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा एक और वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा जो मौके पर ही खड़ा था.
बन्नू के जिला पुलिस अधिकारी यासिर आफरीदी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सड़क किनारे पहले से ही एक विस्फोटक डिवाइस लगाया गया था, और उसे धमाका करने वालों ने वैन के गुजरते ही एक्टिव कर दिया. उन्होंने पुष्टि की कि पहले धमाके में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरे धमाके ने दो और लोगों की जान ले ली और एक वाहन भी प्रभावित हुआ.
घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल लोगों और मृतकों के शवों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है. खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोट के बाद पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. जांच एजेंसियां मौके से सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके.
इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक और हृदयविदारक है. मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी घटना की गहन जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी. साथ ही उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.