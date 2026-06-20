इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक और हृदयविदारक है. मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी घटना की गहन जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी. साथ ही उन्होंने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.