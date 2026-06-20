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Pakistan Blast: पहले यात्री वैन उड़ाया, फिर बचाने पहुंचे लोगों को धमाके से उड़ाया; कई लोगों की मौत

Pakistan Bannu Blast News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने एक बार फिर बम धमाका कर कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया. विस्फोटक को आतंकियों ने बन्नू जिले में सड़क किनारे हुए लगाया था, और जब वहां से एक वैन गुजरी तो विस्फोट कर दिया. इसके बाद राहत बचाव के कार्य के लिए लोगों के जुटने पर दूसरा विस्फोट किया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:23 PM IST
Pakistan Blast: पहले यात्री वैन उड़ाया, फिर बचाने पहुंचे लोगों को धमाके से उड़ाया; कई लोगों की मौत
Image Credit: घटना के बाद राहत बचाव कार्य में लगे कर्मचारी (PC-AFP)

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