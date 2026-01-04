Pakistan में पुलिसकर्मियों पर बढ़े हमले, अज्ञात बंदूकधारियों ने चार को सुलाया मौत की नींद

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है. इस हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है. हाल के दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमले बढ़ गए हैं.
Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लक्की मारवत के सराय नौरंग कस्बे में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.
मृत पुलिसकर्मी की पहचान नौरंग के ट्रैफिक पुलिस प्रभारी जलाल खान, कांस्टेबल अजीजुल्लाह और कांस्टेबल अब्दुल्ला के रूप में हुई है. इस हमले के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और जांच शुरू कर दी है.
इस बीच पाकिस्तान के बन्नू क्षेत्र के मंदानी इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी करके एक अन्य पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल राशिद खान को उस समय निशाना बनाया गया जब वह अपने घर से मंदान पुलिस स्टेशन ड्यूटी पर जा रहे थे.
ये हालिया घटनाएं पाकिस्तान में, खासकर सीमावर्ती प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किया गया है. बीते शनिवार (3 जनवरी) को खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों समेत तीन अन्य घायल हो गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हमला बाजौर जिले की बरंग तहसील स्थित पुलिस चौकी पर तड़के करीब 2 बजे हुआ.
जिला पुलिस के प्रवक्ता इसरार खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मृतक की पहचान 60 वर्षीय स्थानीय निवासी नसीम गुल के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि घायलों में दो पुलिसकर्मी, कांस्टेबल सुलेमान खान (35) और कांस्टेबल साज मोहम्मद (58) तथा एक स्कूल के चौकीदार साहिबजादा (28) शामिल हैं. खान ने आगे बताया कि आतंकवादियों ने हमले को अंजाम देने के लिए भारी और हल्के दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया.
इस बीच, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने वर्ष 2025 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है.