पांच दशकों के प्रतिबंध भी नहीं तोड़ पाए ईरान का हौसला, US को ट्रैप कर वसूला उम्मा का पैसा!

Iran US War: अमेरिका, इजराय और ईरान में जारी जंग अब एक नया मोड़ ले चुकी है. इस जंग में अपनी दादागिरी के लिए मशहूर "अंकल सैम" यानी अमेरिका घुटने टेकते नजर आ रहा है. दुनिया में बढ़ते ऊर्जा संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर अमेरिका पर दबाव बढ़ा है, नतीजनत उसके साथियों ने ईरान के साथ जंग में हाथ पीछे खींच लिए हैं. ऐसे लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा के 47 साल के प्रतिबंध के बावजूद आज ईरान इतना मजबूत कैसे है के वो एक साथ अमेरिका और इजरायल की बेपनाह ताकत के साथ ना सिर्फ़ लड़ रहा बल्कि उन्हें घुटनों पर ले आया है. दुनियाभर के एक्सपर्ट के सामने यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है.

स्कॉलर्स के बीच हमेशा यह शोध का विषय रहा है कि तेहरान की तिजोरी खाली है. लगभग पांच दशकों से वह कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, आलम यह है कि इकॉनमी तबाह हो चुकी है. एक डॉलर की कीमत लाखों ईरानी रियाल है. अवाम परेशान है, हालिया दिनों इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वह सड़कों पर उतर आए. इन सारी परेशानियों के बावजूद ईरान, दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से अपनी खाली तिजोरी के साथ दो दो हाथ कर रहा है?

ईरान की इस कामयाबी के पीछे कई बातें अहम है. दरअसल, इन सबके पीछे ईरान की एक ऐसी चाल है, जिसने वॉशिंटॉन को भी हैरान कर दिया. न्यूयॉर्क की 333 लिबर्टी स्ट्रीट पर फेडरल रिजर्व बैंक के तहखानों में एक राज छुपा है जो मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों की इकॉनमी का स्विच है. अमेरिका चाहे तो एक स्विच ऑफ कर दे और तमाम पेट्रो डॉलर्स मिडल ईस्ट के लिए बेकार साबित हो जाएंगे. इस पर इन मुल्कों का कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि जो तेल दुनिया भर में बिकता है वो पेट्रो डॉलर न्यूयॉर्क के इसी फेडरल रिजर्व बैंक के अकाउंट में जमा होते हैं जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है.

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अब समझते है के ईरान कैसे अमेरिका की इस चाल को डीकोड कर पाया. इसके लिए 2003 के इराक के साथ अमेरिका की जंग को समझना जरुरी है. दुनिया के नक्शे पर इराक एक आजाद मुल्क है, लेकिन उसकी इकॉनमी की जो नब्ज है "फाइनेंशियल पल्स" है वो आज भी वाशिंगटन के हाथ में है.

OPEC देशों के ग्रुप्स में सऊदी अरब के बाद इराक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जो रोजाना 45 लाख बैरल तेल बेचता है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस तेल का एक-एक डॉलर इराक के सेंट्रल बैंक में नहीं, बल्कि सीधे न्यूयॉर्क फेडरल के OIL Proceed Receipts अकाउंट में जमा होता है. इराक अपना तेल बेचता है, लेकिन अपनी ही कमाई को हाथ लगाने के लिए उसे हर महीने अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ता है.

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साल 2003 में सद्दाम हुसैन का तख्तापलट करने के बाद, अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे इराक आज 23 साल बाद भी बाहर नहीं निकल सका. जब अमेरिका मंजूरी देता है, तब न्यूयॉर्क से कार्गो जहाज डॉलर्स के पहाड़ लेकर बगदाद के लिए उड़ते हैं. अगर अमेरिका एक दस्तखत रोक दे, तो इराक के लाखों सरकारी मुलाजिमों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे. कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं होगी. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका का इराक पर किस हद तक कंट्रोल है.

जहां से अमेरिकी मक्कारी का जाल खत्म होता है, वहीं से ईरान का असली खेल से शुरू होता है. अमेरिका ने इराक की दौलत पर ये लगाम लगा रखी है, मगर ईरान ने इस लगाम को ही अपना हथियार बना लिया. ईरान ने इराक के अंदर शैडो बैंकिंग का एक ऐसा जाल बिछा दिया, जिसमें अमेरिका भी फंस गया. यह बेहद चालाकी और समझ बूझ से बनाया गया. यह अमेरिकी मक्कारी और प्रतिबंधों का जवाब था, जो अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे.

अब आपको बताते है के ईरान ने किस तरह अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर डॉलर्स की खेप तेहरान तक ले आया और अमेरिका को कानों कान खबर तक नहीं हुई. इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के पैसे से ही मिसाइल, ड्रोन और हथियार बनाए जो इस वक्त अमेरिका के लिए हार का सबब बने हुए हैं. ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं हैं.

सबसे पहले बगदाद में ईरान ने "फेक ट्रेड" का जाल बिछाया और हजारों की तादाद में प्रॉक्सी और शेल कंपनियां बनाई. यह कंपनियां काग़ज़ों पर दिखती थीं जो इराक के लिए बिजली, दवाइयां और खाने-पीने का सामान इंपोर्ट कर रही थीं. यहीं से शुरू होता था करेंसी ऑक्शन का खेल. नकली बिलों की बुनियाद पर ये कंपनियां इराक के सेंट्रल बैंक से डॉलर की मांग करती थीं. वही डॉलर, जो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक से जहाज में भर कर इराक भेजा जाता था.

एक बार ये डॉलर इन प्रॉक्सी कंपनियों के हाथ लगा, तो उसे हवाला के जरिए या ट्रकों में छुपाकर सीधे तेहरान भेज दिया जाता था. नतीजा ये हुआ के अमेरिका जो कैश इराक भेजता था, उसका 30से 40 फीसदी डॉलर्स की शक्ल में पैसा ईरान पहुंच जाता था. जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी इकॉनमी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और प्रॉक्सी वॉर की फंडिंग के लिए इस्तेमाल करता था. लेकिन इस बात की भनक अमेरिका को लग गई जब अमेरिकी ट्रेजरी ने पाया कि पिछले एक साल में इराक से 80 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम बेहद संदिग्ध तरीके से बाहर गई है और जब जांच का नतीजा सामने आया तो अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गयी. उसके बाद अमेरिका ने इराक के 14 बड़े प्राइवेट्स बैंक पर पाबंदी लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

ये वाकई एक अनोखी और खौफनाक मिसाल है, जहां एक मुल्क यानी इराक का पूरा पैसा अमेरिका के पास है और वो उसे भीख की तरह देता है और उसी पैसे में ईरान सेंध लगा कर अमेरिका के ख़िलाफ जंग में इस्तेमाल करता है. साल 2003 के बाद अमेरिका ने जो हाल इराक़ का किया. वह किसी से छुपा नहीं, हालात यह हैं कि ईराक से बिकने वाले तेल के एक-एक बूंद का पैसा अमेरिका के फ़ेडरल बैंक में जमा होता है वही हाल अमेरिका ईरान का करना चाहता है. रेजीम चेंज के नाम पर, जो 1953 से 1979 तक कर रहा था, रज़ा शाह पहलवी को तेहरान में बैठा कर, लेकिन इस बार ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है.

तारीख गवाह है कि अमेरिका ने जब-जब किसी मुल्क की नब्ज दबाने की कोशिश की, वहां से एक नया बोहरान पैदा हुआ. सद्दाम हुसैन को मोहरा बनाकर फेंक देने वाला अमेरिका, ईरान के उसी इराकी चक्रव्यूह में फंस गया है. ट्रंप का 5 दिनों का ये ब्रेक अम्न की कोशिश है या अपनी खाली होती तिजोरी और गिरते बाजार को बचाने की आखिरी जद्दोजहद? सद्दाम का अंजाम दुनिया ने देखा, लेकिन ईरान ने उस अंजाम से सबक सीखकर अपनी ढाल तैयार कर ली है. अब देखना है कि अमेरिका के नए पैंतरे से ट्रंप का रिजीम चेंज का सपना पूरा होगा या ईरान की ये ईकोनॉमी ऑफ रेजिस्टेंस सुपरपावर के गुरूर को चकनाचूर कर देगी.

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