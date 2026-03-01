Advertisement
कौन हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी; जिन पर टिकी है दुनिया की निगाहें?

Iran New Supreme Leader Alireza Arafi: ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद देश में नेतृत्व को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. ईरान ने शिया धर्मगुरु अलीरेज़ा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद में शामिल किया है. अब वैश्विक राजनीति और पश्चिम एशिया के हालात के बीच दुनिया की नजर ईरान के नए नेतृत्व पर टिकी हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:13 PM IST

ईरान के नव नियुक्त सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी (फाइल फोटो)
ईरान के नव नियुक्त सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी (फाइल फोटो)

Iran Crisis: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के एक दिन बाद देश की सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इतवार (1 मार्च) को ईरान ने शिया धर्मगुरु अलीरेज़ा अराफी को अंतरिम आयत उल्लाह के रूप में सुप्रीम काउंसिल में शामिल करने का ऐलान किया गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब खामनेई की मौत के बाद ईरान में नेतृत्व को लेकर नई व्यवस्था बनाई जा रही है.

बता दें, इतवार को अमेरिका इजरायल के हमले में सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद ऐसे नाजुक मोड़ पर ईरान नेतृत्वहीन हो गया था. वहीं, अब 67 साल के शिया धर्मगुरु अलीरेजा अराफी को रातों रात अंतरिम लीडरशिप काउंसिल में शामिल किया गया. वर्तमान में गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं. 

इस अंतरिम नेतृत्व परिषद में पहले से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और मुख्य न्यायाधीश घोलामहुसैन मोहसनी एजई शामिल हैं. ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के प्रवक्ता मोहसिन देहनवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर अलीरेजा अराफी के नियुक्ति की घोषणा की. उन्होंने लिखा कि एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल ने आयतुल्लाह अलीरेज़ा अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद का सदस्य चुना है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में भी शोक, ईरानी दूतावास ने सम्मान में झुकाया झंडा

शहीद आयत उल्लाह अली खामनेई को नवनियुक्त सुप्रीम लीडर पर था भरोसा
अलीरेज़ा अराफी का जन्म 1959 में ईरान के मध्य प्रांत यज़्द के मेयबोद शहर में हुआ था. वह इस्लामी धर्मगुरुओं के परिवार से आते हैं. अराफी ने शुरुआती तालीम अपने वालिद से हासिल की. इसके बाद अराफी 11 साल की उम्र में आगे की मजहबी पढ़ाई के लिए कुम शहर चले गए थे. उनकी पहचान और प्रभाव बढ़ना 1989 के बाद शुरू हुआ, जब अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे. 

साल 1992 में, जब अराफी की उम्र सिर्फ 33 साल थी, तब उन्हें उनके गृह नगर मेयबोद में जुमे की नमाज का इमाम नियुक्त किया गया था. राजनीतिक विश्लेषक एलेक्स वतान्का के मुताबिक, इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना इस बात की तरफ इशारा था कि अराफी, शहीद आयत उल्लाह खामनेई के काफी करीबी थे और कई लिहाज से वह उन पर काफी भरोसा भी करते थे.

ईरान में कई अहम पदों पर रह चुके हैं अराफी
समय के साथ अलीरेजा अराफी ने ईरान की सत्ता और मजहबी निजाम में कई महत्वपूर्ण पद संभाला. वह गार्जियन काउंसिल के सदस्य रहे हैं और उन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में भी चुना गया था. इसके अलावा उन्होंने ईरान के राष्ट्रीय स्तर के सेमिनरी सिस्टम के डॉयरेक्टर के रूप में भी अहम जिम्मेदारी निभाई. इसके बाद साल 2009 से 2018 के बीच अराफी अल-मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉयरेक्टर भी रहे. 

अराफी ने दावा किया था कि उनके नेतृत्व में करीब 5 करोड़ लोग शिया इस्लाम की ओर आकर्षित हुए. हालांकि स्वतंत्र विशेषज्ञों ने इस दावे को अविश्वसनीय और नामुमकिन बताया था. क़ुम में अराफी को एक सम्मानित शिया धर्मगुरु माना जाता है. वह, फारसी और स्थानीय भाषाओ के अलावा अंग्रेजी और अरबी भाषाओं को धाराप्रवाह के साथ बोलते हैं. परंपरागत धार्मिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने कई बार बदलती तकनीक के साथ कदम मिलाने की जरूरत पर जोर दिया है. 

साल 2022 में प्रदर्शनकारियों को दी गई चेतावनी बनी चर्चा
हाल के समय में उन्होंने विचारधारात्मक संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की भी वकालत की है. साल 2022 में ईरान में 22 साल के कुर्द-ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस समय अराफी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी. क़ुम में उलेमा की एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा था, "जो लोग आलिम और उलेमा की पगड़ी पर हमला करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यही पगड़ी उनका कफन बन जाएगी." यह बयान अशरक अल-अवसत की रिपोर्ट में भी सामने आया था.

यह भी पढ़ें: भारत ईरान से तेल खरीदे या न खरीदे; स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ डिस्टर्ब हुआ तो पार्किंग में खड़ी करनी होगी गाड़ियां

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

