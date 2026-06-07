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Kohistan Power Protest: खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में पिछले चार दिनों से विरोध-प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि डुबेर-खावर पनबिजली परियोजना से बनने वाली बिजली स्थानीय निवासियों को मिले. प्रदर्शन के चौथे दिन धार्मिक विद्वानों और स्थानीय बुजुर्गों की एक समिति ने काराकोरम हाईवे (KKH) की नाकेबंदी तब तक जारी रखने का संकल्प लिया, जब तक कि डुबेर-खावर पनबिजली परियोजना से बनने वाली बिजली स्थानीय निवासियों को नहीं मिल जाती.
इस्लाही समिति के नेता मौलाना करीमदाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि प्रदर्शनकारी हाईवे की नाकेबंदी और पनबिजली स्टेशन से नेशनल ग्रिड तक बिजली ट्रांसमिशन को रोकने का काम जारी रखेंगे. हालांकि, यात्रियों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए समिति ने विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम में बदलाव किया और सड़क बंद करने का समय रोज़ाना दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक सीमित कर दिया.
करीमदाद ने कहा कि यह फ़ैसला समिति के सदस्यों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया। इस आंदोलन का मकसद संघीय सरकार और जल एवं बिजली विकास प्राधिकरण (Wapda) पर दबाव बनाना है ताकि अपग्रेडेड 132kV ग्रिड स्टेशन को चालू किया जा सके और निचले कोहिस्तान और कोलाई-पलास ज़िलों के निवासियों को बिजली मिल सके.
उन्होंने कहा कि बड़े पनबिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद, इस क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है. समिति के नेता ने कहा कि भले ही विरोध प्रदर्शन की रणनीति में बदलाव किया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बिजली पहुंचाने की मुख्य मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) के बीच यात्रा करने वाले लोगों से अपील की कि वे विरोध प्रदर्शन के समय KKH का इस्तेमाल न करें. करीमदाद ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि वे स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर किए बिना नेशनल ग्रिड के लिए बिजली उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश न करें.
उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी कदम जनता की ओर से और भी कड़े विरोध को जन्म दे सकता है, जैसा कि 'डॉन' ने बताया है. समिति की घोषणा के बाद, प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर रणनीतिक हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफ़िक बाधित हुआ और खैबर पख्तूनख्वा और PoGB के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई. कोहिस्तान के ज़िला पुलिस अधिकारी ज़फ़र अहमद खान ने पट्टन में अपग्रेडेड ग्रिड स्टेशन का निरीक्षण किया और क्षेत्र में चल रहे काम का जायज़ा लिया.