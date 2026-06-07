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कोहिस्तान में बिजली को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने रोका काराकोरम हाईवे

Kohistan Power Protest: कोहिस्तान में लोग डुबेर-खावर पनबिजली परियोजना से बनने वाली बिजली अपने क्षेत्र को देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनकारियों ने काराकोरम हाईवे की नाकेबंदी जारी रखी है और चेतावनी दी है कि जब तक स्थानीय लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:39 PM IST
कोहिस्तान में बिजली को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने रोका काराकोरम हाईवे
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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