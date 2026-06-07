उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी कदम जनता की ओर से और भी कड़े विरोध को जन्म दे सकता है, जैसा कि 'डॉन' ने बताया है. समिति की घोषणा के बाद, प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर रणनीतिक हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफ़िक बाधित हुआ और खैबर पख्तूनख्वा और PoGB के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई. कोहिस्तान के ज़िला पुलिस अधिकारी ज़फ़र अहमद खान ने पट्टन में अपग्रेडेड ग्रिड स्टेशन का निरीक्षण किया और क्षेत्र में चल रहे काम का जायज़ा लिया.