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बजट घोटाला मामले में कुवैती मंत्री शेख तलाल दोषी, SC ने सुनाई 3 साल की सख्त सजा

Kuwait SC on Ex Minister Sheikh Talal Al Khaled Case: कुवैत की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री शेख तलाल अल खालिद के मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदातल ने शेख तलाल को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:42 PM IST
बजट घोटाला मामले में कुवैती मंत्री शेख तलाल दोषी, SC ने सुनाई 3 साल की सख्त सजा
Image Credit: सार्वजनिक बजट घोटाला मामले के दोषी शेख तलाल अल खालिद (फाइल फोटो)

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