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Kuwait News Today: कुवैत में सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से जुड़ा एक बड़ा मामला अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व गृह मंत्री शेख तलाल अल खालिद को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे कुवैत के सबसे चर्चित कानूनी मामलों में से एक का अंत हो गया है. कुवैत की सर्वोच्च अदालत ने शेख तलाल अल खालिद के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया. ये दोनों मामले गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बजट से जुड़े सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ था.
अदालत ने उन्हें तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीन हजार कुवैती दीनार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोनों मामलों की सजाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा. इसका मतलब यह है कि उन्हें कुल तीन साल की ही जेल की सजा भुगतनी होगी.
यह पूरा मामला उन आरोपों के बाद सामने आया था, जिनमें कहा गया था कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बजट में आवंटित धन का गलत इस्तेमाल किया गया था. इन्हीं आरोपों के आधार पर जांच शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा. इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने शेख तलाल की ओर से दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. यह अपील मंत्रियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के पहले के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी.
निचली अदालत ने इससे पहले शेख तलाल अल खालिद को कुल 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी. दोनों मामलों में उन्हें सात-सात साल की सजा दी गई थी. इसके अलावा अदालत ने उन्हें लगभग एक करोड़ कुवैती दीनार की राशि वापस करने का आदेश दिया था और करीब दो करोड़ कुवैती दीनार का अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया था.
शेख तलाल पर सरकारी धन के गबन और धन शोधन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. आरोपों के मुताबिक, यह रकम गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बजट से जुड़ा हुआ था. अब सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद यह कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई है. कुवैत की न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत के फैसले को अंतिम माना जाता है और इसके खिलाफ आगे कोई अपील नहीं की जा सकती है.