यह पूरा मामला उन आरोपों के बाद सामने आया था, जिनमें कहा गया था कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बजट में आवंटित धन का गलत इस्तेमाल किया गया था. इन्हीं आरोपों के आधार पर जांच शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा. इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने शेख तलाल की ओर से दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. यह अपील मंत्रियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के पहले के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी.