Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3026221
Zee SalaamMuslim World

प्लेन में बम है! कुवैत से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में बम की धमकी से अटकी क्रू और पैसेंजर्स की सांसें

Indigo Flight Bomb Threats: कुवैत से मदरास आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने और मदरास पहुंचते ही विस्फोट करने की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सुरक्षा एजेंसियों और बम स्क्वॉड ने जांच की, जिसमें कुछ नहीं मिला. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:24 PM IST

Trending Photos

प्लेन में बम है! कुवैत से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में बम की धमकी से अटकी क्रू और पैसेंजर्स की सांसें

Indigo Flight Bomb Threats: कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के हड़कंप मच गया. बम की धमकी मिलने के बाद उस फ्लाइट को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. दरअसल, कुवैत से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में बम होने को लेकर एक धमकी भरी ईमेल मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारकर सभी पैसेंजरों को विमान से निकाला गया. 

मुंबई एटीसी को सूचित किया गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला है. इसमें कहा गया कि इंडिगो फ्लाइट 6ई-1234 (केडब्ल्यूआई–एचवाईडी) में बम होने की आशंका है. इस फ्लाइट में 228 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे. फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने के बाद ऐहतियात के तौर पर उस फ्लाइट को तुरंत मुंबई की ओर मोड़ दिया गया.

उस इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग के बाद CISF और बम स्क्वाड ने विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर सभी यात्रियों को उतारा और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.  अभी धमकी की जांच चल रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमकी वाले ईमेल में दावा किया गया था कि विमान में ISI और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के ऑपरेटिव्स हैं, जो मद्रास एयरपोर्ट पर विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं. यह मेल एक व्यक्ति पपिता रंजन की आईडी से भेजा गया था, लेकिन विमान की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

27 नवंबर को दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2939 की कार्गो होल्ड में अचानक धुआं देखने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर रात 10:20 बजे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. इसके अलावा 10 नवंबर को स्पाइसजेट के एक विमान के इंजन में खराबी की सूचना मिलने पर उसे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. लगातार धमकी भरे ईमेल और तकनीकी खराबियों के कारण हाल के दिनों में भारत में इमरजेंसी लैंडिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Indigo Flight Bomb ThreatsKuwait to Hyderabad Indigo FlightToday News

Trending news

Indigo Flight Bomb Threats
प्लेन में बम है! कुवैत-हैदराबाद आ रही फ्लाइट में बम की धमकी से अटकी लोगों की सांसें
Bangladesh Election 2026
बांग्लादेश में चुनाव से पहले बढ़ा राजनीतिक तनाव, सभी दल एक-दूसरे पर कर रहे हमला
Uttarakhand news
Haldwani News: थाना जला, 7 मरे, उसी बनभूलपुरा केस पर आज आएग SC का सुप्रीम फैसला!
UP News
बरेली: 'इन्साफ' की जगह 'इनसाइडर लिस्ट'? तौकीर रजा के करीब हुए तो बारातघर भी गुनहगार!
Mumbai Triple Talaq Case
कनाडा में बैठे पति ने कूरियर से दिया तीन तलाक, बीवी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
UP News
बलरामपुर की एक और मजार को लगी योगी सरकार की नजर, प्रशासन ने बुलडोजर से रौंदा!
Maulana Mahmood Madani Jihad Controversy
करणी सेना ने दी योगी सरकार को चुनौती, महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर दी धमकी
Punjab news
अखरोट का डिब्बा गायब…सवाल किया तो बदमाशों ने कश्मीरी मुस्लिम व्यापारी पर किया हमला
babri masjid news
बाबरी मस्जिद की शहादत पर नहीं होगा शौर्य दिवस, भारी विरोध के बाद बैकफुट पर BJP सरकार
Thailand News
Thailand में हिजाबी सिस्टर्स ने बाढ़ में शेर को मौत के मुंह से निकाला, पेश की मिसाल