'एक्सपायर वीजा पर मिलेगा 1 महीने...', मिडिल ईस्ट जंग के बीच कुवैत का बड़ा फैसला

Kuwait Visa Extension 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ट्रैवल में रुकावटों के बीच कुवैती सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला किया है. कुवैती गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जिन विज़िटर्स का विजिट वीजा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उन्हें ऑटोमैटिक एक महीने का एक्सटेंशन मिलेगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:16 AM IST

Kuwait Visa Extension 2026: ईरान और इजरायल-अमेरिकी युद्ध के दौरान कुवैती सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. कुवैती गृह मंत्रालय ने विजिट वीजा रखने वाले विज़िटर्स और देश में मुश्किल हालात की वजह से विदेश में फंसे निवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. 4 मार्च को जारी एक बयान में कुवैत गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन विज़िटर्स का विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उन्हें अपने आप एक महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा. यह एक्सटेंशन 28 फरवरी, 2026 से लागू होगा.

मंत्रालय ने साफ किया कि यह प्रोसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि वीज़ा होल्डर्स को कोई भी फॉर्मैलिटी पूरी करने के लिए रेजीडेंसी अफेयर्स डिपार्टमेंट या सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा, इस दौरान लगने वाली सभी फीस और संभावित फाइन पूरी तरह से माफ कर दिए जाएंगे. 

लोगों को मिली बड़ी राहत
यह राहत विदेश में रहने वाले कुवैती निवासियों को भी दी गई है. इलाके में चल रहे तनाव और फ़्लाइट कैंसल होने की वजह से कई लोग समय पर कुवैत नहीं लौट पाए हैं. देश से बाहर रहने की तय लिमिट पार करने वाले सभी निवासियों को तीन महीने की और छुट्टी दी जाएगी. यह परमिशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से अपने आप अप्लाई हो जाएगी और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि कुवैत के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक, बाहर से आए लोगों को आम तौर पर छह महीने से ज़्यादा देश से बाहर रहने की इजाजत नहीं होती है. इस समय से ज़्यादा समय तक रहने पर उनका रेजिडेंसी परमिट कैंसल होने का खतरा रहता है. हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने यह खास छूट देने का फैसला किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला इलाके में खास हालात की वजह से लिया गया है. हाल के दिनों में कई देशों में एयरस्पेस पर पाबंदी और फ्लाइट कैंसल होने की खबरें आई हैं, जिससे हज़ारों लोग समय पर अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंच पाए हैं.

