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लाहौर में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत; मलबे में फंसी छोटी बच्ची

Lahore Building Collapse: लाहौर के हरबंसपुरा इलाके में तीन मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए. बचाव अभियान जारी है और मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है. हादसे की वजह की जांच के आदेश दे दी गई है. इस घटना ने निर्माण सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:23 AM IST
लाहौर में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत; मलबे में फंसी छोटी बच्ची

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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