/लाहौर में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत; मलबे में फंसी छोटी बच्ची

Lahore Building Collapse: लाहौर में बीते बुधवार (29 जुलाई) की रात दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. लाहौर के हरबंसपुरा इलाके में बीती रात एक तीन मंजिला इमारत ग‍िर गई. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए. पाकिस्तान के अखबार डॉन की र‍िपोर्ट के मुताबिक, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के प्रवक्ता हैरिस अली ने बताया कि मलबे से लोगों के शव न‍िकाले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बचावकर्मी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं. लोगों का कहना है क‍ि एक छोटी बच्ची अभी भी मलबे के फंसी हुई है.