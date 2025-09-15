ऑपरेशन सिंदूर के बाद खंडहर हुआ था लश्कर मुख्यालय, अब फिर से बन रहा है नया अड्डा

Pakistan News: जम्मू-कश्मीर के पहलाम में हुआ आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत के इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों के ठिकाने तबाह हो गए थे. साथ ही 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए थे. अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) अपने ध्वस्त हो चुके मुख्यालय मरकज़ तैयबा को चुपचाप फिर से बना रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे पुनर्निर्माण अभियान की सीधी निगरानी मरकज़ तैयबा के निदेशक मौलाना अबू ज़र और संगठन के प्रमुख प्रशिक्षक “उस्ताद-उल-मुजाहिद्दीन” के नाम से जाने जाने वाले नेता और ऑपरेशनल कमांडर यूनुस शाह बुखारी कर रहे हैं. संगठन ने फिलहाल अपने ट्रेनिंग केंद्र को बहावलपुर के मरकज़ अक्सा और बाद में कसूर जिले के पटोकी में स्थित मरकज़ यारमौक में स्थानांतरित किया है. इस अस्थायी प्रशिक्षण गतिविधि की कमान उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी के विश्वसनीय सहयोगी अब्दुल राशिद मोहसिन के पास है. खुफ़िया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा अपने पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन 5 फ़रवरी 2026 को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर करना चाहता है. यह तारीख प्रतीकात्मक रूप से उसके लिए अहम मानी जाती है.

डोज़ियर के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह वादा किया था कि वह ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए गए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगी। बताया जा रहा है कि अगस्त में सरकार ने एलईटी को शुरुआती तौर पर लगभग 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (करीब 1.25 करोड़ भारतीय रुपये) दिए। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस पूरी बहाली की लागत 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (करीब 4.7 करोड़ भारतीय रुपये) से ज्यादा हो सकती है।

रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि पाकिस्तानी सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की शिकार होने की छवि पेश करती है, जबकि हकीकत में वह ऐसे संगठनों को आर्थिक मदद देकर उनके अस्तित्व को बनाए रखती है. फंडिंग की कमी पूरी करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने बाढ़ राहत अभियानों के नाम पर चंदा जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है. कार्यकर्ता अक्सर राहत सामग्री बांटते समय पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर बड़े दान की अपील करते हैं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा के कई छद्म संगठन जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट (पीएएफएफ), कश्मीर टाइगर्स और माउंटेन वॉरियर्स ऑफ कश्मीर (एमडब्ल्यूके) लगातार सक्रिय हैं. ये संगठन इस्लामाबाद को यह कहने का मौका देते हैं कि वह हिंसा में सीधे शामिल नहीं है, जबकि असल में यह सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं. रिपोर्ट ने एक बार फिर यह दिखाया कि पाकिस्तान के सरकारी तंत्र और आतंकी संगठनों के बीच कितने गहरे रिश्ते हैं. सरकार की वित्तीय मदद, सुविधा और उदासीनता ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि उन्हें और फैलने का मौका दिया है.